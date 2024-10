Priče iz Osijeka o majstorima iz noćne more: 'Uzeo novac i nestao...'

Kako majstori nerijetko znaju biti prevareni, tako se sve češće i mušterije susreću s lažnim majstorima s kojima ugovore posao koji nikada ne odrade ili određenom majstoru plate masni predujam, nakon čega se isti više nikada ne pojavi.

Među njima je anonimna Osječanka koja je prije više od mjesec dana, putem Facebook grupe "Tražim majstora Osijek", pronašla majstora za renoviranje vodovodnih instalacija u kupaonici. U početku se sve činilo korektno i sugrađanka je bila sretna jer je ugovorila posao s majstorom za relativno pristojnu cijenu – u pitanju je bio iznos od 800 eura, dok joj je prethodni majstor isti rad htio naplatiti 1500 eura, što joj je, govori, bilo previše.

"Došao je kao vodoinstalater koji, doduše, nema registrirani obrt, ali sve mi je objasnio i bio je posve kulturan. Angažirala sam ga da mi razbije stare pločice i kadu te da skine stare cijevi i postavi nove, nakon čega je trebao doći keramičar. Prvotno je rekao da će posao trajati tri do pet dana, ali ostao je 12. Već trećega dana zbog radova smočili su mi zid u sobi, dok je dan poslije, kada je mijenjao sifon, probila voda i u susjedni stan", prepričava anonimno za SiB.hr.

Dala novac, on prekinuo kontakt

Budući da mu nije odmah platila, 12. dana ju je to zatražio pod izgovorom da već dugo radi kod nje, s obećanjem da će svakako završiti posao. Nakon što mu je dala novce, prekinuo je svaki kontakt s njom, ali i s njezinim ocem koji mu je otključavao stan kada ona nije bila prisutna, te s keramičarom koji je dolazio nekoliko puta, uočavajući kako još uvijek ne može krenuti lijepiti pločice.

"Doduše, stavio je on nove cijevi, ali toliko loše da, kada je keramičar došao postavljati pločice, ustanovili smo da nema vode u tušu i sada sve moram ponovno razbijati. Zbog njega već više od mjesec dana nemam kupaonicu, nemam se gdje otuširati i nemam gdje oprati rublje. Uz to, ostavio mi je 15 vreća šute u stubištu koje je trebao zbrinuti. U pitanju su moj život, moj dom, moji novci i moje vrijeme, dok se neki ljudi igraju majstora, iako su svjesni da ne znaju raditi taj posao", ogorčeno će Osječanka.

Slično je prošao i mladi osječki par čiji je majstor, doduše, uredno odradio svoj posao, ali uz mnogo neugodnih situacija u koje ih je doveo. Naime, živjeli su u Njemačkoj te, kada su saznali da čekaju bebu, odlučili su se vratiti u grad na Dravi i renovirati stan, što se primarno odnosilo na podove, zidove i stropove.

Taksirali majstora, davali mu alat...

"Prvi nam je dojam bio taj kako je majstora nemoguće pronaći jer je svatko koga smo nazvali rekao da može početi s radovima tek za nekoliko mjeseci. Drugo, činilo nam se kao da razgovaramo s kakvim kirurzima ili primarijusima jer su cijene njihova rada bile basnoslovne. Ipak, na kraju smo naletjeli na slobodnog majstora koji je optimistično prihvatio odraditi sve sam. Došao je, pogledao i rekao kako će biti gotov kroz otprilike 15-ak dana. Nakon toga, dogovorili smo cijenu i sutradan nabavili sav potrebni materijal", prisjećaju se Osječani.

Da tu nešto "smrdi", otkrili su kada im je majstor rekao da mu je kombi na popravku u Zagrebu, i to dupke pun alatom, tako da je sve vrijeme radove obavljao gotovo bez ikakve vlastite opreme. Sve što je bilo potrebno od alata nabavljali su upravo spomenuta djevojka i mladić koji je pritom dolazio po majstora u drugi grad i vraćao ga kući, što su mu kasnije odbili od cijene radova.

"Poslije su krenule klasične priče o tome kako mu trebaju novci za djecu, hranu, režije i najam, pa smo mu svaka tri dana davali avans. Karikiram – danas dobije 400 eura, a prekosutra opet traži jer nema ni za cigarete. Iza toga počeo je pričati kako je bolestan, pa su ga tri dana kasnije boljela leđa, pa su mu pet dana kasnije djeca krenula u školu, nakon čega se prehladio mali… Ukratko, dogovoreni posao od 15 dana razvukao je na gotovo tri mjeseca", razočarano će par koji je sveukupno za radove izdvojio 17 tisuća, a za majstora tri tisuće eura.

Ima i dobrim primjera

Ipak, postoje i pozitivni primjeri koji se većinom odnose na majstore s registriranim obrtima, dugogodišnjim radnim iskustvom i dobrim preporukama. Čak i ako je njihova cijena skuplja, mnogi se odlučuju platiti im radove, sigurni u to kako će isti biti brzo gotovi, ali i, što je još važnije, kvalitetno odrađeni.

Među njima je Ivana Đorđević iz Dopsina koja je u spomenutoj Facebook grupi nedavno tražila instalatera klima uređaja. Nakon što ga je pronašla, rekla mu je da joj nije hitna ugradnja uređaja budući da seli tek krajem mjeseca, ali on je došao za tjedan dana te joj sve odradio uredno i pedantno.

"Nije mu bio problem što nisam iz grada, a uz to, detaljno mi je objasnio cjelokupne načine postupanja s klimom, izdao mi račun te, zajedno s kolegama, očistio za sobom i ponudio se vratiti mi namještaj na mjesto. Zadovoljna sam i cijenom koja je iznosila 305 eura s prijevozom, pri čemu nisam morala ništa kupovati od dodatnih materijala. Mogli su me prevariti i otići te me pokrasti dok sam im kuhala kavu u susjednoj prostoriji, ali nisu", navodi Ivana.

U tijeku su i radovi na obnovi fasade zgrade na Vijencu Ivana Meštrovića koji bi trebali biti gotovi za nekoliko tjedana. Radovima su zadovoljni njezini stanari koji su već duže vremena željeli obnovu prostora nekretnine koju dijele, a koju će otplatiti sredstvima iz pričuve.

"Među četiri ponuđača, odabrali smo upravo antunovačke majstore koji izvrsno i vrijedno rade svoj posao, stalno nas ispitujući što, gdje i kako želimo da se napravi. Najveći je problem bio pokrenuti cijeli postupak, ali kada su došli majstori, sve je počelo biti vrlo profesionalno i na visokoj razini. Još i prije početka izvođenja radova detaljno su nam objasnili što su sve prethodno radili te odmah predložili da dođu na lokaciju i da se upoznamo, za razliku od ostalih majstora koji su uglavnom bili službeni", pojašnjava predstavnik zgrade Damir Čavajda.

Kako ne biste ostali prevareni od strane majstora ili razočarani njihovim odrađenim poslom, navode na portalu SiB.hr, potrebno je dobro se informirati o njihovom prijašnjem radu, provjeriti imaju li registrirani obrt i kakvim se sve djelatnostima bave (ako ih je mnogo nepovezanih, najčešće vam neće kvalitetno obaviti posao) te im platiti tek po završetku obavljenoga posla, bez davanja nerealnih predujmova. Dakako, nikada ne znate na koga možete naletjeti, ali uz promišljen odabir i pažljivu komunikaciju s majstorom, zasigurno su i smanjene šanse da naiđete na nekoga lažnog, a potom i da vas isti prevari.