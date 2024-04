Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u ponedjeljak da Ministarstvo želi povećati obuhvat djece u gimnazijskim programima, s obzirom na to da u Hrvatskoj samo 30 posto učenika nakon osnovne škole školovanje nastavlja u gimnazijama, dok je prosjek EU oko 60 posto.

Ministar je upozorio na paradoksalnu situaciju u kojoj je s jedne strane Hrvatska zemlja u kojoj najviše učenika nastavlja školovanje nakon osnovne škole – čak 96 posto, no s druge strane od tog velikog broja učenika, njih 70 posto upisuje strukovne, a 30 posto gimnazijske programe.

Od onih pak učenika koji upisuju strukovne programe, 65 posto nastavlja školovanje i upisuje studij, istaknuo je još Fuchs odgovarajući na pitanja novinara nakon otvorenja cjelovito obnovljene Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

S jedne strane možemo reći da je to u redu, no s druge strane dobar dio njih ima poteškoća u nastavku školovanja, kada polože ispite državne mature i upišu se na sveučilišne studije, upravo zbog toga što im općeobrazovni predmeti nisu bili dovoljno jaki, napomenuo je ministar.

"Mi želimo povećati obuhvat djece u gimnazijskim programima. On je kod nas 30 posto, no taj postotak nije jednako raspoređen. U Zagrebu je on oko 40 posto, a prosjek EU je gotovo 60 posto. Ideja nam je i s reformom strukovnog obrazovanja i ukupnom reformom u osnovnom obrazovanju podignuti taj dio", rekao je Fuchs.

Podsjetio je da već otprije u strukovnim školama postoje kombinacije da u istoj školi dio razreda ima gimnazijski, a dio strukovni program.

"To nije ništa posebno. Radi se samo o tome da se svi zajedno pokušamo potruditi da djecu koliko je moguće više usmjerimo prema gimnazijskim programima, pogotovo one koji zasigurno znaju da žele nastaviti studij", zaključio je ministar.

