'Svaka ptica svome jatu leti': Bandić 'podebljava' klub s još jednim saborskim zastupnikom

Dok drugi gube, Milan Bandić dobiva. Od širenja kluba ne odustaje i najavljuje 13 zastupnika do Nove godine, ali tu neće stati: ''To je samo za sada, danas je blagdan, ne bih o politici do nove godine. Nek' se ljudi odmore, a svaka tica svome jatu leti".

Ne otkriva tko će to doletjeti nakon što je pridobio dvije SDP-ovke: Anu Komparić Devčić i Milanku Opačić. No, plan je saborski klub učvrstiti na trećem mjestu.

HDZ-ov klub je najjači s 54 zastupnika u Saboru. SDP koji gubi parlamentarce je na brojci 30. A Klub Milana Bandića izjednačen je s Mostom. Ostali klubovi broje manje od 10 zastupnika.

Hoće li Bandić obzirom na moć tražiti i rekonstrukciju Vlade? On odvraća: ''Ja se s premijerom redovno čujem, hvala bogu, i imam dobre odnose za razliku od prijašnjih vlada - imam dobre odnose na projektima koji su od interesa dobrih projekata Zagreba i Hrvatske''.

''Nikada o tome nismo razgovarali, to ću ja odlučiti'', kaže premijer Andrej Plenković. Ipak ključni partner ne može ne primijetiti bujanje Bandićeva kluba: ''On je uvijek pun iznenađenja", kaže Plenković.

A oporba Bandićeva iznenađenja smatra lošom porukom. ''Jedan argument je da dio problema u gradskom prebaci na državni proračun, drugi je spojene posude Sabor - Skupština, za očekivati je i treći razlog je li to i rekonstrukcija Vlade - vidjet ćemo vrlo brzo", smatra GLAS-ova Anka Mrak Taritaš.

Šef SDP-a Davor Bernardić poziva DORH da djeluje protiv Bandićeve političke trgovine, ali istodobno ne može jamčiti da SDP neće izgubiti još kojeg zastupnika: ''Što se tiče socijaldemokrata koji su na tragu naših vrijednosti, to ne očekujem, a što se tiče izdajica i sluga HDZ-a to nikad ne znate''.

A samo Bandić zna čiji će klub dodatno oslabiti, a svoj podebljati.