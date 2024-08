Sunčano i vruće će biti, ali neizdrživo neće. I jutra će biti puno ugodnija

Nad naše područje stigla je veća količina vlage, zbog kojih je lokalno bilo i jakih pljuskova, kiše i grmljavine. Frontalni sustavi će odmaknuti dalje na istok tako da ćemo od sutra biti u polju malo povišenog tlaka zraka što znači da će se atmosfera polako stabilizirati.

DANAS PRIJEPODNE:

Prijepodne će u cijeloj zemlji biti uglavnom sunčano, na kopnu uz najnižu temperaturu od ugodnih 16°C u gorju do toplih 19 °C u ostatku unutrašnjosti. Pritom u kotlinama može lokalno biti i magle. Obalu očekuje još jedna u nizu vrlo toplih noći s najnižom temperaturom od 24 °C do 26 °C, lokalno i do 27 °C uz još upozorenje na umjerenu buru, pod Velebitom i s jakim udarima.

DANAS POSLIJEPODNE:

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će drugi dio dana biti sunčan, a uz umjeren razvoj oblaka postoji vjerojatnost za poneki pljusak. Vraćamo se 30- icama, uz slab do umjeren sjeveroistočnjak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će popodne vrlo vruće, oko 33 °C u hladu uz blagu ugodu slabog sjeveroistočnog vjetar ili prolazno pojačan uz poneki lokalni pljusak.

Dalmaciju očekuje još jedan vrlo vrući dan s 33 °C ili 34 °C u hladu uz umjeren maestral, na jugu i jugozapadnjak. Pritom u zaobalju možemo očekivati lokalne pljuskove, a rijetko poneki se može spustiti i do obale.

Nebo nad sjevernim Jadranom i u gorjem sutra popodne bit će prekriveno visokim prozirnim oblacima, tek ponegdje u Gorskom kotaru uz jači razvoj oblaka može pasti poneka kap kiše.

Bura će sasvim oslabjeti, zapuhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. Bit će još malo toplije - od 26 °C do 29 °C u gorju, oko 33 °C uz obalu i u Istri.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU:

Pravih vrućina toplinskog vala na kopnu do kraja ovog tjedna više ne očekujemo. Iako, sunčanog i vrućeg vremena neće nedostajati. Jutra će biti ugodnija. Pritom valja računati na vjerojatnost za poneki popodnevni lokalni pljusak - vjerojatnije u četvrtak.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU:

Upozorenje na utjecaj od vrlo toplih noći i vrlo vrućih dana na zdravlje na moru bit će na snazi sve do idućeg tjedna. Neke značajnije promjene vremena nema na vidiku, tek bi sporadično moglo biti idućih dana još ponekog pljuska na jugu.