Hrvatsku je potresla i stravična nesreća u Kaštel Sućurcu, u kojoj je život izgubila 32-godišnja vozačica i majka trogodišnjeg djeteta. Zahvaljujući brzoj reakciji onih koji su se u tom trenutku ondje zatekli - dječak je preživio.

O dramatičnim trenucima u slučaju koji je potresao Hrvatsku Boris Mišević razgovarao je s Rajkom Horvatom, profesorom na Fakultetu prometnih znanosti.

Zašto dolazi do zapaljenja vozila u ovakvim situacijama?

"Ovi momci su pravi heroji. Dolazi najčešće zbog zapaljenja goriva, proizvođači automobila koji to pokušavaju riješiti tako da pumpu stavljaju na zadnju stranu, ali kako su automobili sofisticirani to stvara još veći problem."

Koji su najčešći razlozi zapaljenja vozila prilikom sudara?

"Karoserija je tako konstruirana da ne može doći do zapanjenje rezervoara, može doći do zapaljenja instalacija. Do zapaljenja može doći zbog benzinskih para, nikako zbog samog benzina."

Imamo situaciju da su ljudi išli pomoći. Koliko brzo može doći do eksplozije kada se vatra ovako pojavi?

"Teško, zbog elektroničke zaštite, ako rezervoar nije oštećen mehanički. Ovo što su ovi heroji napravili, to je jedan adrenalin u čovjeku, vjerujem da nisu razmišljali o sebi."

Aparat za gašenje požara nije obavezan...

"Za vozače osobnih automobila ne, ali preporuka je svakako, kupite taj mali uređaj, može vas spasiti."

Motociklist je uzrok nesreće, prošao je kroz crveno. Imate li poruku za motocikliste?

"Motociklista će biti sve više, zbog lijepog vremena, globalnog zatopljenja. Nedostak obuke vozača motociklista je problem. Vi možete položiti s 24 godine za motocikl snage iznad 1200 kubika, a sve ostalo je vaše snalaženje, što najčešće završava ovako."