Još će vikend biti koliko toliko primjereno vruć za ljeto, a onda idućeg tjedna izgledan toplinski val. Nalazimo se u prostranom polju vedrine, tj. anticikloni kao i cijelo Sredozemlje, a pritječe nam sve topliji zrak. Poremećaji će se idućih dana zadržati sjevernije od Alpa, a samo će malo vlage povremeno procuriti do naših zapadnih krajeva.

Danas ujutro i prijepodne više oblaka na nebu, ali uglavnom samo u obliku visokih prozirnih, gušći tek ponegdje na zapadu zemlje. Jutro mirno, bez vjetra, rijetko po kotlinama uz kratkotrajnu maglu ili samo sumaglicu. Prijepodne će ponegdje u Slavoniji zapuhati slab do umjeren jugoistočnjak, a na moru, prema otvorenome, jugo. Najniža temperatura malo viša, ali još razmjerno ugodna za spavanje, u gorju čak i svježa noć. No, na moru je već toplo, između 20 i 23 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ubrzo i sasvim vedro kako će ti visoki oblaci napuštati naše krajeve. Uz slab do rijetko gdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, temperatura između 31 i 33 °C.

Na istoku još prolazno tanki prozirni oblaci, ali to je pretežno sunčano. Vjetar slab, u Podunavlju povremeno umjeren jugoistočni, a posvuda vruće uz 31-32 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, vedrine, samo nakratko malo oblaka i to većinom u zaleđu, a bit će vruće. To uz slabo do umjereno jugo, ali nije to ona prava južina da nam kvari raspoloženje. Temperatura između 30 i 33 °C. I na sjevernom Jadranu sunčano, niknut će tek koji manji oblak u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, ali ništa značajnije. Jugo slabo do umjereno, ali ponegdje, osobito uz zapadnu obalu Istre i pojačano. Još malo toplije, između 28 i 31 °C, manje od toga samo u onom višem gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti nastavak sunčanog i vrućeg vremena, ali i nešto sparnije. Štoviše vrućina će biti sve izraženija, osobito tamo od utorka kada će zbog toplih noći i dani biti sve neugodnijii bez da se ostvari prognoziranih najviših 35-36 °C. Mala vjerojatnosti ipak postoji gotovo svakodnevno za kakav izolirani popodnevni pljusak na zapadu i sjeverozapadu, nešto izglednije oko srijede - četvrtka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u nedjelju umjereno jugo, samo na sjevernom dijelu prolazno nešto oblaka uz malu šansu za koju kap kiše. No, od ponedjeljka prava ljetna priča. Nakon tople noći, ujutro burin, danju maestral, ali vruće i vrlo vruće.