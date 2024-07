Nakon perioda vrućine i crvenih upozorenja za visoke temperature, od sutra promjena. Kišovito i oblačno vrijeme očekuje se u cijeloj Hrvatskoj, a za neke regije već od večeras izdano je upozorenje za olujno nevrijeme.

Na Jadranu danas umjerena bura, pod Velebitom i jaka, poslijepodne slabija. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36°C, u Dalmaciji mjestimice malo viša. Krajem dana se u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuju pljuskovi i grmljavinska nevremena.

Za tri regije - zagrebačku, karlovačku te Liku i Gorski kotar - izdano je upozorenje. Sutra nas očekuje kiša i grmljavina.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s jačom kišom te lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, drugdje duž obale sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na obali i otocima između 24 i 28 °C. Najviša dnevna na kopnu uglavnom od 25 do 30, na Jadranu između 30 na sjeveru i 35 °C mjestimice na jugu.

Foto: DHMZ

