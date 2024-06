Jako nevrijeme pogodilo je u ponedjeljak dijelove Hrvatske pa su tako u Iloku ceste postale bujice, a vjetar je rušio stabla.

A kakvo nas vrijeme čeka danas?

"Nakon vrlo nestabilnog dana, postupno mirnije, osobito danas odmicanjem frontalnih poremećaja na istok kontinenta. No, nad našim će krajevima još kružiti zaostala vlaga, pa tako ujutro i prijepodne još uvijek promjenjivo, samo na krajnjem jugu moguće pretežno sunčano. U unutrašnjosti može biti još kiše ili poneki lokalni pljusak, najviše u zapadnim predjelima i u Podravini. Prema sredini dana oborine izgledne i na sjevernom Jadranu gdje može i zagrmjeti", kaže meteorolog RTL-a Sven Vorkapić.

Ujutro malo svježije - na kopnu između 11 i 14 °C, na moru 15, 16, na krajnjem jugu do 18 °C.

I na stranicama DHMZ-a vidljive su dobre naznake za naredne dane. Za danas i sutra cijela Hrvatska je u zelenom što znači da nema apsolutno nikakvih upozorenja zbog mogućeg nevremena.

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i napokon stabilnije. Samo još u srijedu poslijepodne izgledniji kratkotrajni lokalni pljuskovi, a potom vrlo rijetki i tek sporadični. Vjetar uglavnom slab, krajem vikenda umjeren jugozapadni, a temperatura postupno sve viša - ponegdje i preko 30 stupnjeva.

Na Jadranu puno sunca i vedrine te također sve toplije. Pljuskovi vrlo malo vjerojatni, tek još pokoji u srijedu na sjevernom dijelu ili u zaobalju. Puhat će slab do umjeren maestral dok će temperatura i ovdje biti do 30, 31 stupanj pa će se i more još malo zagrijati.