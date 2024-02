Stanovnici Samobora, posebice oni koji žive u Starogradskoj ulici i dijelu ulice Gornji Kraj polako pucaju po šavovima. Naime, zbog rekonstrukcije i sanacije kanalizacije, njihove su ulice već godinu dana pod "opsadom" radnih strojeva. Ništa od toga ne bi bilo problematično da se rok izvođenja, odnosno završetka radova debelo nije probio pa se sve skupa s nekoliko mjeseci razvuklo na više od godinu dana.

Podsjetimo, protekle godine, sve je započelo kada je trgovačko društvo Odvodnja Samobor u suradnji s Gradom Samoborom ostvarilo bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju kanalizacije koja je oštećena u jakom potresu u prosincu 2020. godine u Starogradskoj ulici i dijelu ulice Gornji Kraj.

Prema vijesti objavljenoj na stranicama Grada Samobora, planirani zahvat obuhvaćao je Starogradsku ulicu i dio Ulice Gornji Kraj u ukupnoj dužini od 1084 metra, a radovi na sanaciji kanalizacije započeli su 30. siječnja 2023. godine. Krajnji rok za završetak radova bio je naveden 30. svibnja 2023. godine.

Zbog radova je uspostavljena privremena regulacija prometa kojom je zatvoren promet za sva vozila osim vozila stanara i dostave gospodarskih subjekata. Privremena regulacija, odnosno radovi, nisu samo problematični za stanare te ulice, već i za one koji žive u neposrednoj blizini i moraju tom cestom svakodnevno prolaziti pa nam se tako javio jedan stanovnik koji svakodnevno zbog radova da bi došao do kuće, mora prolaziti 14 kilometara više.

Također, prije 15 dana dobili smo i fotografije ulice, koja je u tom trenutku izgledala dosta kaotično. Građani su se posebno žalili na stanje na cesti za vrijeme kiše.

Gdje je zapelo s radovima i kada će se oni dovršiti? Upit smo, nakon pritužbe Samoborki i Samoboraca, poslali Gradu Samoboru. Pitali smo ih zbog čega su probijeni rokovi rada, kada se planira završetak radova te je li gradilište osigurano, s obzirom da su nam građani kazali da se često dogodi da automobili, bez obzira na zabranu prometovanja, jure tom ulicom. Također, građani su izrazili su nezadovoljstvo zbog samog načina izvođenja - kažu da je nekada ulica prohodna, a nekada nije, ali i da neke stvari nisu napravljene kako su trebale pa se moralo popravljati. Stoga smo Grad zamolili da nam komentira i te navode.

Tri različita projekta

Iz Grada su nam poslali opširni odgovor u kojem pojašnjavaju da se rekonstrukcija Starogradske ulice godinama odgađala iz razloga što se do sada nitko nije usudio upustiti u takav jedan opsežan i zahtjevan projekt.

Kako navode, radovi u Starogradskoj ulici obuhvaćaju čak tri različita projekta, a to su: sanacija kanalizacije oštećene u potresu za što je zadužena Odvodnja Samobor d.o.o., izmjena dotrajalog vodoopskrbnog sustava za što je zadužen Zagrebački holding - Vodoopskrba i odvodnja te rekonstrukcija prometnice koja obuhvaća asfaltiranje i izgradnju pješačke staze te postavljanje javne rasvjete i ostale potrebne električne i DTK infrastrukture.

"Do sada je potpuno sanirana javna mješovita odvodnja kao i dotrajali vodoopskrbni sustav iz 1913. godine te je sada u tijeku rekonstrukcija prometnice“, kažu iz Grada.

Ističu da rokovi nisu probijeni, "jer 30. svibnja 2023. godine bio je rok za završetak sanacije kanalizacije, a ne za sve planirane radove".

"Odvodnja Samobor d.o.o. bila je investitor radova na rekonstrukciji sustava javne mješovite kanalizacije u Starogradskoj ulici i dijelu ulice Gornji Kraj. Radovi su u potpunosti financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, te su dovršeni u skladu s ugovorenim rokovima (Starogradska do 30. lipnja 2023., te Gornji kraj do 15. kolovoza 2023. godine). Realizirano je 1084 metara novog kanalizacijskog kolektora s novim izvodima za šest priključnih ulica te je rekonstruirano 135 kućnih priključaka“, kažu iz Grada.

"Nakon sanacije kanalizacije krenulo se s realizacijom projekta izmjene dotrajalog vodoopskrbnog sustava iz 1913. godine. No, početku radova prethodile su mnoge administrativne radnje. Dosta vremena se izgubilo čekajući odluku Zagrebačkog holdinga - Vodoopskrbe i odvodnje, hoće li izvesti i financirati izmjenu dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda, na čemu je Grad Samobor inzistirao. Naime, Vodoopskrba i odvodnja je bila dužna o svom trošku sanirati dotrajale vodovodne cijevi, no to nije bilo među njihovim prioritetnim projektima i odustali su od financiranja projekta, pa je Grad Samobor, kako se ne bi još godinama čekalo na novi vodovod, odlučio uložiti vlastita proračunska sredstva u rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda“, navode nadalje.

S obzirom da to nije planirano, jer je bilo za očekivati da će Zagrebački holding uložiti novac u taj projekt, bilo je nužno sredstva osigurati rebalansom proračuna, za što je također trebalo određeno vrijeme.

"Proteklih godina u Starogradskoj ulici zabilježeno je najviše puknuća vodovodnih cijevi na području čitavog Samobora. To je razlog zašto je Grad inzistirao da se sanira i dotrajali vodoopskrbni sustav. Prema projektnoj dokumentaciji koju je naručilo trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Grad Samobor preuzeo je investiciju rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda Starogradske ulice koji dijelom datira iz 1913. godine, dok je dio magistralnog voda iz 70-tih godina. Taj sustav prolazi dijelom i kroz privatne parcele pa je bilo nužno izmještanje, što je potrajalo određeno vrijeme“, kažu.

Navedenim projektom rekonstruirano je ukupno magistralnog i opskrbnog cjevovoda u ukupnoj duljini 1525 metara uključujući i 76 rekonstruiranih priključaka. Radove na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda izvodilo je trgovačko društvo Hidrograd d.o.o., Bestovje, dok je uslugu stručnog građevinskog nadzora vršilo trgovačko društvo Prongrad biro d.o.o., Zagreb. Ukupna vrijednost realiziranog projekta je 828.118,02 €, a sredstva su osigurana u gradskom proračunu.

Problemi prilikom kopanja

"Po završetku radova na vodoopskrbnom sustavu trebalo je izvesti tlačnu probu i atest uzorka kvalitete vode, što je također trajalo neko vrijeme, a za to vrijeme se nisu smjeli izvoditi nikakvi drugi radovi. Tijekom svih navedenih radova određene probleme nisu izazvale kao što navodite stvari koje nisu napravljene kako su trebale pa se moralo popravljati, već to što se primjerice tijekom sanacije naišlo na instalacije od plina koje su se davno radile, a položajno nisu smjele biti na tom mjestu. To se vidjelo tek kad se prometnica raskopala, jer prema nacrtima cijevi su ucrtane u trasu kojom bi trebale ići. Zbog specifičnosti terena i blizine postavljenih cijevi te zbog zakonske regulative nisu se mogli istovremeno odvijati radovi na sanaciji kanalizacije i vodoopskrbnog sustava, već svaki zasebno“, pojašnjavaju.

Kako bi se sanacija prometnice Starogradske ulice izvela sukladno pravilima struke bilo je neophodno riješiti i ostalu infrastrukturu. "Tako je uz projekt rekonstrukcije kolničke konstrukcije izrađena i tehnička dokumentacija nove javne rasvjete, dogradnje i proširenja DTK instalacija te je u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom izrađen elektrotehnički projekt niskog i visokog napona. Svemu navedenom prethodilo je rješavanje imovinsko-pravnih poslova u vidu evidentiranja stvarnog stanja prometnice u odnosu na katastar“, kažu iz Grada Samobora.

"U sklopu rekonstrukcije prometnice sada se izvodi nova kolnička konstrukcija u duljini 610 metara s novom pješačkom stazom, novom LED rasvjetom, a izvest će se i podzemna napajanja na niskonaponsku električnu mrežu te podzemni privodi na optičku infrastrukturu. Vrijednost radova je oko 950.000,00 eura, a izvode ih trgovačko društvo „Završni radovi Krešo d.o.o., Krapinske Toplice dok stručni nazor obavlja VIACON d.o.o., Domaslovec, Samobor.

"Zbog specifičnosti i opsežnosti radova radilo se po fazama te je prometnica, od veljače 2023. godine pa do danas (7. veljače kada nam je stigao odgovor, op.a.), povremeno u potpunosti bila zatvarana za promet, a zbog sigurnosti kako izvođača radova tako i svih sudionika u prometu. S obzirom na samu tehnologiju izvođenja radova, a što je podrazumijevalo kopanje i postavljanje cijevi na dubini od 4 metra procijenjeno je da postoji vrlo visok rizik da se dogodi nesreća sa štetnim posljedicama i iz tog razloga je prometnica povremeno zatvarana za sav promet. Većinu vremena prometovanje je bilo omogućeno“, rekli su, dodajući da je gradilište osigurano prema zakonu, a na snazi je bila privremena regulacija prometa temeljem elaborata koji odobrava MUP te je prometnica zatvorena za sav promet.

Ne zna se kada će biti kraj

Dodali su da je stanarima omogućeno da vozila besplatno parkiraju na parkiralištima u Samoboru.

Na pitanje koliko će radovi trajati, iz Grada ipak ne daju konkretan odgovor. "Koliko dugo će navedeni radovi potrajati nezahvalno je prognozirati s obzirom da dinamika izvođenja radova isključivo ovisi o vremenskim uvjetima na koje ne možemo utjecati kao i o mogućim nepredvidivim situacijama tijekom izvođenja samih radova. Ovaj projekt iznimno je zahtjevan i uzmu li se u obzir sve činjenice i nepredvidive situacije koje su se dogodile na terenu prilikom izvođenja radova, u konačnici možemo biti zadovoljni, jer po završetku svih radova jedna od najprometnijih ulica u Samoboru dobit će potpuno novo ruho i bit će jedna od najljepših ulica u Samoboru. Svi radovi odavno bi bili završeni da se nije išlo u rekonstrukciju cijelog vodovodnog sustava starog preko 100 godina. No, to je bilo nužno, kako se ne bi dogodilo da se asfaltirana prometnica za par godina ponovno kopa“, kazali su.

"Građani koji žive na tom području, kao i svi koji prometuju Starogradskom ulicom, morat će još malo istrpjeti, no to je uobičajeno kad se izvode ovako kompleksni radovi. Nikad nismo i nećemo tolerirati neopravdano kašnjenje u izvođenju radova, no u ovoj situaciji došlo je do nepredvidivih okolnosti na koje nismo mogli utjecati, niti procese ubrzati. Sve su to izazovi, kojih je bilo i bit će, no zato smo tu da ih uspješno rješavamo na dobrobit građana“, pojasnili su iz Grada Samobora na naš upit.