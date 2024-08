Špancirfest je krenuo, ludilo u Varaždinu trajat će devet dana. To je najveći, jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih festivala u zemlji, a ove godine popis izvođača jamči dobru zabavu. Večeras, u petak nastupa Prljavo kazalište, u nedjelju Goran Bare i Majke. U utorak 27. kolovoza je Dodger Artfool na redu, potom se ludilo očekuje s Baby Lasagnom. Dan poslije rezerviran je za Tonyja Cetinskog, a petak (30. kolovoza) za The Fakin’ Lajsnea. U subotu za nešto više od tjedan dana na redu je Rock opera, a u nedjelju Psihomodopop. Kako je to izgledalo prve večeri, pogledajte u galeriji.