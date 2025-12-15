Snimili nesvakidašnji 'teret' na brzoj cesti u Dalmaciji: 'Svinjarija!'

Društvenim mrežama širi se nesvakidašnja snimka svinje koja luta brzom cestom od Dugopolja prema Splitu.

Na videu koji je podijelio Radio Imotski na Facebooku vidi se očito zbunjena životinja kako luta uz rub ceste dok pored nje usporeno prolaze automobili.

U jednom trenutku joj je prišao muškarac koji ju je, čini se, pokušao usmjeriti.

U komentarima ispod snimke korisnici su pisali da je životinja očito nekome ispala iz vozila. "Jako opasno, nadam se da nije nitko nastradao", komentirao je jedan pratitelj.

Druga se korisnica Facebooka nadovezala da "jadna životinja bježi od sigurne smrti. Pusti je da živi i skloni je s ceste".

Treći je samo kratko ustvrdio - "Svinjarija".

Nije poznato kako se svinja našla na cesti ni kako je završila.

POGLEDAJTE VIDEO: Mještani muku muče s divljim svinjama na hrvatskom otoku: Ulaze u dvorišta i plaše turiste