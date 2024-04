Ujutro i prijepodne oblačnije u zapadnom dijelu zemlje, povremeno uz kišu, u višem gorju susnježicu ili snijeg. Na sjevernom Jadranu više kiše, moguć koji neverin, za koji mala šansa postoji i na krajnjem jugu.

Inače u Dalmaciji dulja sunčana razdoblja, kraća u Slavoniji nakon mjestimične jutarnje magle. Vjetar slab, ponegdje tek umjeren sjeveroistočni, uz zapadnu obalu Istre bura, a duž ostatka Jadrana umjereno jugo ili pak istočni vjetar.

Jutro malo hladnije, u unutrašnjosti između 1 i 4 Celzijevih stupnjeva pa je lokalno u nizinama pri tlu, gdje bude noćne vedrine, moguć slab mraz. Uz more između 6 i 9 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj raskidanje oblaka, tj. jedno postupno razvedravanje, ali još može biti ponekog kraćeg pljuska. Temperatura slična ili malo viša od jučerašnje, oko 10-11 stupnjeva, no činit će se podjednako svježe pa i prohladno uz slab do ponegdje umjeren sjeverac, prognozirao je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Snijeg pada u Gorskom kotaru

Kako je izvjestio HAK kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski od kiše, a u Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg. Magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Mogući su odroni.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj (A3) između čvorova Zagreb zapad i Buzin u oba smjera te na prilazima Splitu iz smjera Kaštela, Dugopolja i Omiša, a usporeno se vozi i u zonama radova na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Pasjaka i Šibenskog mosta. Kolona vozila je na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Lučko u smjeru Bregane je oko 2 km.

A kada stiže toplije vrijeme?

U unutrašnjosti do subote mala šansa za samo koju kap kiše, uglavnom u gorju. No, sve toplije, sunčanije i stabilnije. Još samo u petak hladno i maglovito jutro, mjestimice moguće uz slab mraz pri tlu. Već danju osjetno ugodnije, od subote još toplije, a od nedjelje i vrlo toplo s temperaturom iznad 25 °C, osobito idućeg tjedna.

Na Jadranu promjenjivo uz umjereno jugo do subote. Mjestimice malo kiše, posebice na sjevernom dijelu, ali i ovdje sve toplije, od nedjelje uz obilje sunca pa i vedrine te iznadprosječne topline.

