Slovenci počeli skidati žilet žicu na granici s Hrvatskom: 'Godinama sam postavljao to pitanje'

U Humu na Sutli, na granici sa Slovenijom, krenulo je uklanjanje žilet žice. Načelnik Zvonko Jutriša u kratkom je razgovoru za Zagorje International rekao je da žicu skida slovenska vojska.

"Konačno je krenulo uklanjanje tih fortifikacijskih prepreka. Činjenica je da imamo dobru suradnju sa susjednom općinom Rogatec i načelnikom Martinom Mikoličem te da sam dugi niz godina postavljao pitanja kada će se žica ukloniti. S druge strane, kolega Mikolič je bio dovoljno uporan i eto, uspjeli smo doći do nečega. Prije par mjeseci k nama su stigli iz Direkcije Republike Slovenije za vode, došla je čak i ministrica zaštite okoliša te smo zajedno pogledali kakva je situacija i zaključili da je stanje s naše strane puno bolje nego s njihove, makar je i naša problematična", rekao je Jutriša.

Foto: Zagorje International

Konačno očišćeno i korito rijeke Sutle

Kaže da s njihove je strane žica zarasla, stoga nije bilo moguće održavati ni korito rijeke Sutle.

"Sad je Direkcija za vode poslala mehanizaciju i eto, sretni smo i zadovoljni što se konačno nešto počelo raditi. Jedan dio panela je već otklonjen, sada se skida žica, no ne mogu procijeniti koliko će to sve skupa trajati. To bi zapravo trebala procijeniti slovenska vojska jer oni sad rade sa strojevima i nije problem povući tu žicu, međutim, oni istovremeno režu drveće i sve što je u koridoru rijeke Sutle. Naznake su da će to njihova vojska riješiti", poručio je Jutriša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zagorje International

Načelnik Huma na Sutli naglasio je kako je skidanje žice rezultat dobrosusjedskih odnosa i kako je ta žica svakodnevno bola mještane u oči, piše Zagorje International.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Direkt u obilaku: Slovenija obećana zemlja? Kod njih ne smrdi ni Centar za gospodarenje otpadom

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa