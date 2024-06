U najvećoj hrvatskoj bolnici, Kliničkom bolničkom centru Zagreb, troje je ljudi umro nakon zaraze legionele. Oboljelih je još troje, a o svemu su iz bolnice šutjeli još od travnja. Dva su slučaja, doznaje se dan kasnije, zabilježena i u KBC-u Sestre Milosrdnice.

Ministar zdravstva Vili Beroš o svemu je doznao jučer, i to iz medija koji su prvi objavili informaciju. Na Rebru provode istragu otkuda je bolest krenula, ali uvjeravaju da pacijenti sada mogu piti vodu i da nema razloga za zabrinutost.

S legionelom, bolest koju uzrokuje bakterija Legionella i koja se očituje kao atipična upala pluća, susreo se i proslavljeni hrvatski vaterpolist Renco Posinković koji je bolest pobijedio prije godinu i pol. Uvjeren je da se zarazio u jednom zagrebačkom hotelu gdje se tuširao prije utakmice s Jadranom.

"Osjetio sam vrućinu na bazenu, oblio me znoj. Pitao sam trenera Smodlaku 'Mile, je li i tebi vruće', on je odgovorio 'a je Renco, vruće je'. No, ja sam bio baš loše, znao sam da nešto nije u redu", ispričao je za Slobodnu Dalmaciju.

'Bio sam baš loše, u par dana sam smršavio 12 kila'

Nakon utakmice je u autobusu zaspao "kao mrtav". Kad je došao u Split, otkazao je neke obaveze jer se osjećao jako slabo. Pretpostavio je da ima koronu, jer je do tada još nije imao. No, sve se zakompliciralo iste večeri.

"Navečer sam otišao do kupaone i srušio se u nesvijest. Opalio sam glavom, dobro sam živ ostao čovječe! Hitno su me odvezli u bolnicu, na zarazno", prisjetio se.

Liječnica je u bolnici brzo zbrojila dva i dva te napravila testove koju su potvrdili da je pokupio legionelu. A onda je krenula borba.

"Ubilo me antibioticima, dobro me ošinulo. Temperatura je bila oko 40, ostao sam u bolnici četiri-pet dana. U tih par dana smršavio sam oko 12 kilograma", kazao je slavni vaterpolist koji je ipak pobijedio bakteriju.

Legionela se pojavila za vrijeme održavanja konferencije američkih veterana (legionara) iz Drugoga svjetskog rata te je po njima dobila naziv legionarska bolest. Epidemije ove bolesti uglavnom su povezane s vodovodom bolnica, hotela i javnih kupališta ili bazena.

Uglavnom nema prijenosa bolesti s čovjeka na čovjeka. "Pokupiti" ju se može udisanjem vodenog aerosola u kojem su se razmnožile legionele, što se najčešće događa u sustavima za zagrijavanje vode, na slavinama i tuševima. Liječi se antibioticima, azitromicinom, kinolonima ili rifampicinom.

