'Vratit ćemo državu Narodu, ništa nas ne može zaustaviti'

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro na svom je Facebooku čestitao Dan državnosti.
"Dragi prijatelji, s radošću vam čestitam Dan državnosti. Iduće godine proslavit ćemo ga zajedno na dan koji je ustanovio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, 30. svibnja. Taj dan su nam, kao i puno toga, jednostavno uzeli. Vratit ćemo 30. svibnja kao Dan državnosti, vratit ćemo državu Narodu i ništa nas na tom putu ne može zaustaviti", napisao je Škoro.
Uz to je objavio i svoju pjesmu Domovina.