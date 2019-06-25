{NOINDEX-NOFOLLOW} ŠKORO ČESTITAO DAN DRŽAVNOSTI NA FEJSU: 'Vratit ćemo državu Narodu, ništa nas ne može zaustaviti' - Net.hr
ŠKORO ČESTITAO DAN DRŽAVNOSTI NA FEJSU: /

'Vratit ćemo državu Narodu, ništa nas ne može zaustaviti'

'Vratit ćemo državu Narodu, ništa nas ne može zaustaviti'
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Napisao je i kako će vratiti 30. svibanj kao Dan državnosti

25.6.2019.
10:43
danas.hr
Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Predsjednički kandidat Miroslav Škoro na svom je Facebooku čestitao Dan državnosti.

"Dragi prijatelji, s radošću vam čestitam Dan državnosti. Iduće godine proslavit ćemo ga zajedno na dan koji je ustanovio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, 30. svibnja. Taj dan su nam, kao i puno toga, jednostavno uzeli. Vratit ćemo 30. svibnja kao Dan državnosti, vratit ćemo državu Narodu i ništa nas na tom putu ne može zaustaviti", napisao je Škoro.

Uz to je objavio i svoju pjesmu Domovina.

Dan DržavnostiMiroslav Skoro
