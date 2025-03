Sindikati najavili još jedan prosvjed! Očekuje nas uskoro

Dan nakon jednodnevnog štrajka u srijedu, predstavnici tri sindikata u obrazovanju u četvrtak su obratili javnosti. Na zajedničkoj konferenciji bili su predstavnici Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSSH), Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Školskog sindikata Preporod. Na konferenciji govore Zrinko Turalija, Matija Kroflin i Željko Stipić.

"Osmijeh nam nije pao s lica, bez obzira na brojke koje su oni iznijeli. Jučer smo imali jedno drugačije iskustvo. Što se tiče NSZSSH-a, rekao bih da je to bilo jedno izvrsno iskustvo i na terenu i brojke s terena", rekao je Turalija. Istaknuo je da je od njihovih 346 podružnica - 340 bilo u štrajku. "Mislim da je to stvarno respektabilan broj koji možda ni sami nismo očekivali", dodao je.

Napomenuo je da je u tih 340 podružnica štrajkalo 8260 članova sindikata. "To je 86 posto i to je podatak koji smo očekivali s obzirom na sve ono što smo propitivali i saznavali s terena", rekao je Turalija.

Komentirali su brojke koje je iznijelo ministarstvo

"Iznenadilo nas je da je u 340 naših podružnica, u našoj evidenciji koja je točna, provjerljiva, kako kaže ministar Fuchs, bilo ukupno 12993 zaposlenika. Ja nisam neki matematičar, ali jednostavnim oduzimanjem došao sam do broja 4773 zaposlenika, od kojih je vrlo mali broj u Stipićevom sindikatu bez podružnice, a najveći je broj ljudi, zaposlenika u sustavu koji su se pridružili štrajku, a da nisu sindikalno organizirani ", komentirao je Turalija.

Zahvalio je svima koji su podržali štrajk. "Zahvaljujem ljudima koji su ušli, s obzirom na sve prijetnje koje su se događale ovih dana, na najavu neplaćanja - koji su se bez obzira na sve to, bez sindikalne zaštite, 5000 tih ljudi uključilo se u štrajk. To su egzaktni podaci i to je ono što znaju i u Vladi i u ministarstvu. To nam daje vjetar u leđa i to je naše gorivo", dodao je Turalija.

O podacima koje je iznijelo ministarstvo, kaže da su pokazali nesrazmjer i diskrepanciju u brojevima.

Vladi i ministarstvu poručujem da sve te dnevnice kojih ćemo se odreći - akumuliraju, broje i da ih proslijede našim spremačicama i domarima kojima još nisu modus da im plate što su se izložili nakon onog tragičnog događaja u Prečkom i da im plate te sate provedene na ulazima kada je bilo najvažnije, kada nije bilo vrata i kada su izložili sebe - da im plate upravo od tih dnevnica koje planiraju nama uzeti", komentirao je Turalija.

'Ministarstvo se propisno osramotilo'

Kroflin je također zahvalio svima u sustavu koji su se odazvali štrajku. "Štrajk je uspio! Štrajk je sasvim sigurno u našem sustavu stvorio dodatnu koheziju, ojačao poziciju sindikata, pokazao je smjer, učvrstio nas je da je sve ovo što smo proteklih godinu dana radili itekako imalo smisla i bilo na dobrom tragu", istaknuo je Kroflin.

Rekao je da je u sustavu visokog obrazovanja i znanosti u štrajku sudjelovalo nešto manje od 8500 članova u 110 podružnica. "To je zapravo oko 30 posto veći broj, nego što sindikat okuplja članova u tim podružnicama. To su podaci koje su nam dostavili naši povjerenici s terena. Jedino nas ti i takvi podaci interesiraju", tvrdi Kroflin.

Komentirao je podatke ministarstva. "Rekao bih da su se propisno osramotili. Poslao bih zahvalu svim našim dekanima i čelnicima ustanova koji su shvatili da ono što Vlada radi nije korektno. Na neki su način odlučili zaštititi svoje zaposlenike", dodao je.

Kroflin je rekao da i danas ima dekana koji se trude evidentirati članove, pa dodaje da tako evidencija koju danas imaju iz ministarstva "nije ni točna ni približna broju zaposlenika koji su sudjelovali u štrajku".

'Premijer je nervozan, ne može uspostaviti kontrolu'

"Naše je mišljenje da će Vlada, ako u našem sustavu bude htjela uskraćivati dane u štrajku, sama sebi napraviti veću štetu, nego što je uspjela demotivirati ili obeshrabriti naše ljude da se uključe u štrajk. Dapače, ohrabrila ih je", napomenuo je Kroflin.

Rekao je da zadnjih dva dana kod Vlade primjećuju nervozu koja se "pomalo reže nožem" i koja je prešla u agresiju. To vide, tvrde, zato što su u Vladi shvatili da ova tri sindikata "imaju vrlo jake argumente koji dokazuju da je posao za koji je odgovorna Vlada, napravljen izuzetno loše i traljavo" te da to sve mogu i dokazati.

O premijeru Andreju Plenkoviću rekao je: "Iako poziva na dijalog, nije iskren jer on jako dobro zna da su ova tri sindikata tri puta u posljednja tri mjeseca tražila razgovor koji je on ignorirao. Nervoza ga je odvela u smjeru da lomi štrajk, da kažnjava svoje zaposlenike u sustavu obrazovanju i znanosti jer mu ukazuju na njegovu pogrešku". Tvrdi da je Plenković sve napravio samo da HDZ dobije izbore.

Premijer zapravo od nas traži poslušnost, on voli kontrolu. Ovdje niti ima poslušnost niti može uspostaviti kontrolu. To ga čini nervoznim", zaključio je Kroflin.

Stipić iz istaknuo da su se rezultati štrajka čekali kao Eurovizija, ali i da su se podaci Vlade i sindikata oduvijek razlikovali. Istaknuo je da oduvijek vjeruju da su njihovi podaci pouzdani, a podaci Vlade frizirani. Rekao je da je Vlada prije godinu dana drugim sindikatima izašla ususret i platila njihov nezakoniti štrajk.

Znate li što je fuksica? Sindikati su objasnili

"U državi u kojoj Vlada šalje poruku da se nešto što je nezakonito plaća, a nešto što je zakonito ne plaća, onda to ima puno širi značaj od ove situacije. Na tragu ovog je i ona famozna 'fuksica'. Svi u zbornici znaju tu riječ, ona se valjda najbrže i naučila. To je naknada za miniranje štrajka. Netko je pristao raditi posao svog kolega, ali ne iz kolegijalnosti, nego da to i naplati. To nismo do sada imali", napomenuo je. Dodao je da će i kad ministar ode - "fuksica živjeti".

Osvrnuo se "poruke i ostavštinu štraka". Napomenuo je da se nikada nije dogodilo da se Vlada sastaje uoči štrajka na izvanrednoj sjednici "da bi se odlučilo o nečemu što nije bio izvanredan razlog". Komentirao je da su odluku donijeli baš večer uoči štrajka, a da su imali za to još deset dana. Time su pokušali smanjiti štetu, istaknuo je, jer su neki zaposlenici to jutro ipak otišli na posao.

Napomenuo je da nitko nije spomenuo nacionalne ispite. "Mislio sam da će u ministarstvu to shvatiti kao prvorazrednu zadaću, tako da te ispite održe u svim školama. Mogli su oni dežurati i reći da su svi učenici polagali nacionalne ispite. Nisu ih svi polagali, a ja sam mislio da imamo vlast koja je puno moćnija kad je u pitanju suzbijanje ovakvih neželjenih posljedica", komentirao je.

"Idući štrajk će biti dulji i neće doći odmah nakon ovog. Prije tog štrajka ćemo provesti još jednu sindikalnu akciju", rekao je Stipić i najavio prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

"Bit će to vrlo zanimljiv prosvjed. Pozvat ćemo premijera da im se obrati", rekao je. Nije otkrio datum prosvjeda, ali je najavio da će biti prije Uskrsa.

Koliko je zaposlenika štrajkalo?

Na stranicama Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja stoji da je štrajkalo više od 37 tisuća zaposlenika u cijeloj obrazovnoj vertikali.

"Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja danas su održali cjelodnevni štrajk upozorenja u više od 1.000 obrazovnih i znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj", objavili su u srijedu na svojim službenim stranicama.

Iz Školskog sindikata Preporod zahvalili su svima koji su se odazvali na štrajk. Na svojim su stranicama u srijedu napisali da je završio jednodnevni štrajk upozorenja. "Prema svim podacima koje smo primili iz podružnica, kao i dojava o odvijanju štrajka u pojedinim ustanovama, možemo biti zadovoljni odazivom štrajku", priopćili su na svojim stranicama.

"Vlada je uoči samog štrajka ne samo prekinula komunikaciju s tri obrazovna sindikata, nego je svojom najavom o neplaćanju vremena provedenog u štrajku, uoči početka naše akcije, pokušala odvraćati radnike od sudjelovanju u štrajku", stoji u objavi Školskog sindikata Preporod.

U štrajku su bile osnovne i srednje škole te ustanove u visokom obrazovanju i znanosti. Već su se u četvrtak vratili svojim svakodnevnim aktivnostima u obrazovnim ustanovama.

