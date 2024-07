Uz zvuke Gibonnijeve pjesme "Ovo mi je škola", nekadašnji načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić objavio je selfie s broda, nakon što je izašao iz zatvora u kojem je bio je 51 dan.

"U nepravednom sustavu pravednom čovjeku mjesto je u zatvoru. Građanski neposluh - Henry D. Thoreau", stoji također u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot Instagram

I večer prije, na društvenim mrežama objavio je sliku s podignutom čašom i to netom nakon puštanja na slobodu. Podsjetimo, Tomašić je završio u istražnom zatvoru zbog slučaja izgradnje Muzeja zlata i srebra koja se financirala uglavnom od EU sredstava.

Kako je ranije pisao Dubrovački dnevnik, Tomašića sumnjiče da je oštetio Općinu i EU fondove za po 2,2 milijuna kuna, dok je Dubrovačko-neretvanska županija oštećena za 800 tisuća kuna. Naime, kroz potpisivanje aneksa ugovora, rokovi za izgradnju muzeja probijali su se, a i gradnja je poskupljivala. Zbog ovog je slučaja dao neopozivu ostavku na mjesto načelnika Općine, no krivnju negira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U srijedu uvečer uz podignutu čašu pošipa, na Facebooku je napisao: "Vama koji ste me unaprijed osudili - ne zamjeram. Vama koji ste mojoj obitelji i meni pružali podršku - zahvaljujem Vam. Gospodinu iz Smokvice koji me prijavio - opraštam mu. Svima Vama koji ste mi pomagali ili ponudili pomoć proteklih 51 dan - hvala Vam. Proteklih 15-godina vodio sam 'bitke' na raznim poljima za svoju Smokvicu, mnoge od njih sam iznio i na svojim leđima ali doslovno. Sada mi dopustite da budem malo sebičan da se povučem iz svih bitaka i koncentriram se na 'bitku' života', bitku koja će biti dugotrajna i skupa ali vjerujem da će na kraju rezultirati time da ću oprati ljagu s imena svoje obitelji i sebe koja se je nabacivala proteklih 51 dan. Za sve koji me budu trebali ponovo sam dostupan na starom broju: Do pobjede! P.S. Za sve koji misle da se ne može živjeti bez mobitela i društvenih mreža 51 dan, vjerujte da može."

Tekst se nastavlja ispod oglasa