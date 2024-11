Sačić se prijavio na čak 17 saborskih odbora. Pitali smo ga, zašto zaboga?

Na saborski Odbora za izbor i imenovanja pristigle su kandidature za vanjske članove odbora i Antikorupcijskog vijeća.

U 24 odbora mjesta ima za 116 članova, a među pristiglim kandidaturama najviše ima bivših zastupnika.

Rekordan broj prijava stigao je od Željka Sačića iz Hrvatskih suverenista. Sačić je, naime, aplicirao za čak 17 odbora.

Sačić, inače, prvi na listi Mosta i Hrvatskih suverenista u trećoj jedinici na parlamentarnim izborima u travnju ove godine, nije dobio dovoljan broj glasova za ulazak u Sabor.

Provjerili smo, stoga, što je sada umirovljenom Sačiću toliko primamljivo u saborskim odborima da je oborio sve rekorde prijava?

"Stranka je procijenila da imam određene kvaliteta koje žele iskoristiti za postignuće njihova političkog programa", uvodno nam je rekao Sačić.

"Izrazio sam interes za dva odbora, Odbor za obranu i Odbor za ratne veterane. To je moje primarno. Međutim, meni su predsjednik stranke Marijan Pavliček i Hrvatski suverenisti rekli da bi oni željeli da ja politički postanem vidljiviji i da će me predložiti u sve odbore. Jako im je stalo da opet budem u politici, barem kao vanjski član radi ostvarenja našeg političkog programa. Meni je to kompliment i godilo mi je. Zahvalan sam gospodinu Pavličeku", objasnio je Sačić.

Vjeruje da će se za desetak dana donijeti rješenje o imenovanju. Dodaje da je velika konkurencija i na strani vladajućih i na strani oporbe.

"Oporba ima određeni broj zagarantiranih mjesta ovisno o svojoj političkoj snazi u Saboru. Mi, Hrvatski suverenisti nažalost nismo jako zastupljeni, ma onda su nam i šanse smanjenje. Ja se nadam da će iz drugih sestrinskih strana netko vidjeti moje potencijale, pa možda digne ruku za mene", zaključio je Sačić.

