Rumunjski državljanin, 35-godišnji vozač kamiona, izazvao je prometnu nesreću s 19 ozlijeđenih, u subotu oko 16,31 sati kod mjesta Novi Varoš, u blizini graničnog prijelaza Stara Gradiška, probivši prije rampu na naplati Okučani, potvrdila je policija. Prema do sada prikupljenim informacijama, 35-godišnji vozač teretnog vozila, prije udara na vozila u koloni, probio je rampu na naplatnoj postaji Okučani. Nakon toga nastavio je vožnju do mjesta prometne nesreće. Nesreća se dogodila na državnoj cesti D5 od Novog Varoša prema graničnom prijelazu Stara Gradiška, gdje je došlo do naleta teretnog vozila na više vozila koji su stajali u koloni.

Uzorci za analizu krvi na alkohol i opojne droge su uzeti radi analize. Sumnja se da je vozač ima drogu u krvi, ali to će se utvrditi rezultatima analize.

Oko situacije oglasila se i PU brodsko-posavska.

"U vezi događaja od jučer, koji je objavljen na web stranicama PU brodsko-posavske očevid je proveden od strane Općinskog državnog odvjetništva u suradnji s policijskim službenicima. Prema do sada prikupljenim informacijama i provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 35-godišnji državljanin Rumunjske upravljao s teretnim vozilom (rumunjskih nacionalnih oznaka), te je osumnjičen da je počinio Teško kazneno djelo opće sigurnosti u svezi kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Za vrijeme događaja od 23. ožujka u vremenu od 17.30 sati do 24. ožujka do 3.05 sati promet navedenom dionicom državne ceste D5 i graničnog prijelaza Stara Gradiška bio je u prekidu. U prometnoj nesreći ozlijeđeno je 18 osoba, četiri osobe su teže, a 14 je lakše ozlijeđeno, te je oštećeno 17 vozila uz veliku materijalnu štetu. Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenikom se nastavlja u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti za navedeni događaj", stoji u priopćenju.

Bolnice su zaprimile više ozlijeđenih.

"Zaprimili smo 18 ozlijeđenih osoba, tri su teško ozlijeđene. Još uvijek su ozlijeđeni u obradi. Među ozlijeđenima ima i djece. Tri teško ozlijeđene osobe nisu u životnoj opasnosti, ali imaju teške ozljede", potvrdio je dežurni kirurg novogradiške bolnice dr. Darko Kikić za Hinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rumunj probio rampu i zaletio se u kolonu vozila