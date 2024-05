Policija je u utorak ujutro intervenirala u dvorištu škole kraj Zadra gdje je roditelj jednog od učenika fizički napao spremačicu škole, piše Zadarski.hr

Roditelj je, neslužbeno, ispljuskao, a potom ispljuvao 60-godišnju spremačicu jer nije njegovom djetetu dala da za vrijeme školskog odmora uđe u školu. U raspravi između dječaka i spremačice, dječaku je navodno ozlijeđeno rame, a žena je zadobila ozlijede uha.

Zbog incidenta, roditelji svih učenika su tijekom dana dobili obavijest da sutra moraju djecu dovesti na vrijeme jer će se sve škole nakon 8 sati zaključavati.

"Zbog verbalnog i fizičkog napada jednog roditelja na našu kolegicu spremačicu u Kožinu, vrata naših škola (matične i područnih) će se od sutra zaključavati od 8:00 sati do kraja nastave. Molim vas vodite računa da djeca ne kasne, tj. da do 8:00h uđu u školu", poruka je roditeljima.

Ravnatelj Ante Barać potvrdio je kako je odluka o zaključavanju škola donesena nakon ovog incidenta koji, kako je rekao, nije izoliran slučaj.

"Nažalost smo morali donijeti takvu odluku jer su škole mjesto nulte tolerancije na nasilje. Moramo zaštititi djelatnike i djecu, posebice kada je riječ o područnim školama, jer su prilično usamljene. Od sutra će portir koji će biti na vratima bilježiti svaki ulazak u školu, tako da ne bi došlo do veće opasnosti. Imali smo već ovakvih situacija i one su izraženije što je bliži kraj školske godine. Ne znamo što bi se dogodilo da tako neka osoba uđe u školu. To ne smijemo dozvoliti", rekao je ravnatelj.

