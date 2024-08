U subotu se u Zagrebu odvija glazbeni spektakl - Ed Sheeran održava koncert na Hipodromu. Ulazak za posjetitelje otvara se u 16:00 sati, dok je početak programa zakazan za 17:30 sati. Svim posjetiteljima preporučuje se korištenje javnog prijevoza za dolazak na Hipodrom iz svih dijelova grada.

Zagrebački električni tramvaj prilagodit će se prometnoj potražnji na prilaznim koridorima prema Hipodromu, uz planirano pojačanje tramvajskog prometa između okretišta Arena Zagreb i Zapruđa (Avenijom Dubrovnik), kao i od Savskog mosta do Heinzelove ulice (Ulicom grada Vukovara).

Kako bi se osigurala bolja prometna povezanost prema Savskoj cesti, autobusna linija 607 (Savski most - Sopot) bit će pojačana dodatnim kapacitetima.

Nakon završetka zagrebačkog glazbenog spektakla očekuje se najveći priljev putnika, te će zbog toga tramvajski promet na Aveniji Dubrovnik i Ulici grada Vukovara biti dodatno pojačan.

Na koncertu se očekuje veliki broj posjetitelja, pa će iz sigurnosnih i organizacijskih razloga biti uspostavljena privremena prometna regulacija. Od petka, 9. kolovoza u 19:00 sati do nedjelje, 11. kolovoza u 05:00 sati bit će zatvoren uži prostor Hipodroma, uključujući Antalovu ulicu od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Obalu I. Supeka od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Servisnu cestu zapadno od Inine zgrade od Antalove do Avenije Dubrovnik te dio Ulice Damira Tomljanovića Gavrana koji prolazi ispod Mosta slobode.

Za autobuse ZET-a omogućit će se ograničen pristup Antalovom ulicom i Servisnom cestom uz istočnu ogradu Zagrebačkog velesajma s pristupom iz Avenije Dubrovnik, osim u razdoblju potpune zabrane prometa u subotu, 10. kolovoza od 12:00 sati do nedjelje, 11. kolovoza do 01:00 sat, a prema procjeni policije možda i dulje.

U subotu, 10. kolovoza, od 07:00 do 14:00 sati, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije, moguće je povremeno zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik te Ulice Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca.

Istog dana, od 14:00 sati, Avenija Većeslava Holjevca bit će zatvorena od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik, kao i Ulica Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca. Ova dionica bit će ponovno otvorena u nedjelju, 11. kolovoza u 01:00 sat, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije.

Također, bit će uspostavljena privremena TAXI stajališta na raskrižju Slavonske avenije, Avenije Većeslava Holjevca i Hrvatske bratske zajednice, kao i na raskrižju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca. Klamerice za parkiranje bicikala bit će postavljene južno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana uz Aveniju Većeslava Holjevca.

