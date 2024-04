Ujutro i prijepodne na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, dok će u ostatku zemlje biti više oblaka.

Na krajnjem istoku može biti vrlo malo kiše, na jugu i pljuskova, a u Lici u najvišim predjelima susnježice i snijega. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita moguće i olujna bura. Na kopnu vjetar pak slab do umjeren, na udare moguće i jak sjeverni i sjeveroistočni. Ujutro osobito na kopnu hladno, u gorju i nekim kotlinama moguće uz slab mraz, između 1 i 5 Celzijevih stupnjeva, duž obale 8 ili 9 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dulja sunčana razdoblja. Puhat će umjeren, na udare na sjeveru regije i jak sjeverac u slabljenju prema večeri uz koji će biti svježije nego u subotu s temperaturom 12-13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno i uglavnom suho, a prema večeri će se naoblaka postupno smanjivati. Uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, malo hladnije nego danas – oko 12 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, u zaobalju moguće uz poneki kraći pljusak. Bura slabi i prema otvorenom moru okreće na umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak. Temperatura slična jučerašnjoj, oko 16 odnosno 17 stupnjeva, samo u zaleđu koji manje.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prolazno može biti više oblaka, a uglavnom u Istri može pasti kakav izolirani pljusak moguće praćen grmljavinom. Bura samo prolazno popušta, bit će umjerena, rijetko gdje i jaka, a temperatura duž obale oko 16 stupnjeva, u gorskim predjelima od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.

PROGNOZA ZA KOPNO

I u novom tjednu ostaje malo svježije od uobičajenog za ovo doba godine. Nakon vedre noći u ponedjeljak ujutro na kopnu opet hladnije, u nizinama izgledno uz slab mraz. Tijekom dana postupno sve više oblaka pa sve do kraja radnog tjedna ostaje umjereno do pretežno oblačno, u utorak i srijedu s mjestimičnom kišom i pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a tek pred vikend ugodnije uz jugozapadnjak.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu u ponedjeljak ujutro dosta sunca, a potom tijekom dana postupno sve više oblaka. Kiša najprije na sjevernom dijelu, a od utorka povremeno i drugdje, moguće uz grmljavinske pljuskove sredinom tjedna. Malo stabilnije i pretežno sunčano tek u petak. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita početkom tjedna još s olujnim udarima, a od srijede okreće na jugozapadnjak, potom i jugo. Temperatura pak bez veće promjene.