Ne stišavaju se reakcije na dolazak Stephena Bartulice u Ferrariju pred stožer DP-a u noći proglašenja rezultata izbora za Europski parlament, u kojima je Bartulica postao jedan od novoizabranih eurozastupnika.

Mario Radić, zamjenik predsjednika DP-a izjavio je za Jutarnji list da je potez kolege iz stranke "apsolutno neprihvatljiv".

"Apsolutno je neprihvatljivo i neprimjereno što se Stjepo Bartulica našao u društvu u kojem se našao u izbornoj noći i vozio u Ferrariju. Iako je meni objašnjeno da ni on sam nije bio svjestan s kime se vozi, ova situacija se ne može braniti i vrh DP-a je u tom smislu jedinstven," rekao je Radić.

"Penava i ja bili smo u utorak zajedno cijeli dan na pregovorima u Vladi. Činjenica jest da sam ja želio da se cijela ova priča oko Ferrarija i Bartulice smiri, međutim nakon što smo doznali tko su ljudi koji su bili s njim u toj situaciji, ta je priča ušla u sferu neobranjivosti i ja se slažem sa svime što je Penava rekao na pressici. Prema mojim informacijama te ljude je organizirao Velimir Bujanec i ponavljam, to je neprihvatljivo i ja ne mogu stati iza takvog ponašanja", kazao je Radić koji, dodao je, s Bartulicom nije uspio razgovarati.

"Nisam pričao s njim, ali preneseno mi je kako ni on sam nije bio svjestan s kime se vozi. No, to naravno nije normalno i mislim da bi on sam trebao, osim na stranačkim tijelima, izaći i pred javnost te reći sve što ima o ovom slučaju. Što se tiče njegovog položaja u stranci i mandata u Europskom parlamentu, očekujem da sjednemo i razgovaramo, da vidimo što ćemo dalje", kazao je Radić.

Podsjetimo, Ivan Penava, predsjednik DP-a je u gostovanju na Z1 osudio Bartuličino ponašanje te kazao kako od stranačkog kolege očekuje odgovore na brojna pitanja.Na pitanje novinarke, na koga konkretno misli kada govori o tome da ih netko možda namjerno sabotira, Penava je kazao:

"Budući da ste vi sa Z1 televizije, imam osjećaj da se osjećate prozvanima iz aspekta ove ekipe koja je u pozadini... Tako da pozdravite ekipu" aludirajući tako da iza napada na njega na njega stoji TV voditelj Velimir Bujanec, ali i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić, čest gost u njegovoj emisiji.

