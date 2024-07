Slučaj čedomorstva u Zagorju šokirao je hrvatsku javnost. Naime, majka (22) ubila je tek rođeno dijete. Osumnjičena je za kazneno djelo teškog ubojstva i određen joj je istražni zatvor.

Psihijatar dr. Goran Arbanas kazao je za Danas.hr da su čedomorstva rijetka, ali da se događaju i u velikim i malim sredinama.

"Zakonodavac je prepoznao da se žena u prvih šest tjedana poslije poroda nalazi u posebnom psihičkom stanju, pa je tako djelo čedomorstva izdvojio. Čedomorstvo je tzv. 'privilegirano ubojstvo' za koje je predviđena manja zakonska kazna nego za uobičajeno ubojstvo. Jedino, žene, majke koje su rodile nakon poroda mogu počiniti djelo čedomorstva", objasnio je psihijatar.

Žena se, objasnio je naš psihijatar, u prvih šest tjedana nakon poroda nalazi u promijenjenom psihičkom stanju što zbog hormonskih razloga, a što i zbog psiholoških razloga, pogotovo kada je riječ o prvom djetetu, što je zakonodavac i prepoznao.

"Čedomorstvo je rijetko, ne događa se često, ali uvijek kada se dogodi, podigne interes javnosti. Ono što znamo je da postoje neke karakteristike koje možda s većom vjerojatnošću upućuju da će se čedomorstvo dogoditi, ali budući da je to iznimno rijetko, onda ne možemo o nekom riziku govoriti. No, znamo da je to češće kod mlađih osoba i da je češće kod neželjene, neplanirane i nekontrolirane trudnoće", kaže Arbanas.

"Često je da žena skriva trudnoću, a često ni najbliži nisu sigurni je li osoba trudna ili nije. Češće je kod žena koje su u nekoj zlostavljačkoj vezi, ili vezi koja je disfunkcionalna", dodao je.

Čedomorstvo se događa i u velikim gradovima i u malim sredinama. "Nešto je češća kod žena nižeg socioekonomskog statusa, što vjerojatno nije direktno vezano, nego zapravo što se žene višeg socioekonomskog statusa neće naći u takvim situacijama, zapravo znači će naći izlaz iz te situacije", kazao je Arbanas.

Kazneno djelo teškog ubojstva

Policijska uprava krapinsko-zagorska poslala je kratko priopćenje oko cijelog slučaja u Zagorju, a nisu u mogućnosti, kako kažu, zbog zaštite i dobrobiti obitelji davati detalje iz istrage.

"Policijski službenici policijske uprave krapinsko-zagorske dovršili su kriminalističko istraživanje povodom pronalaska tijela novorođenčeta na području Svetog Križa Začretje, koje je pronađeno 29. lipnja 2024. godine. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave krapinsko-zagorske. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva osumnjičena 22-godišnja hrvatska državljanka je uhićena, predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podnijeta kaznena prijava nadležnom odvjetništvu. Imajući u vidu zaštitu i dobrobit obitelji nismo u mogućnosti iznositi više detalja provedenih izvida kriminalističkog istraživanja", stoji u priopćenju.