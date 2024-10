Ove preslatke njuškice trebaju pomoć! Udruga Indigo: 'Priča je preozbiljna da je same izguramo'

Ekipa velikog srca iz Udruge za dobrobit i zaštitu životinja Indigo dobila je lošu vijest - uskoro bi mogli ostati bez terena koji koriste. Služi za sve treninge, edukacije i rad sa psima koje pripremaju za udomljavanje. Teren ide na dražbu, pa ga sada žele otkupiti, a iznos, kako i sami tvrde, debelo premašuje njihove volonterske mogućnosti, zato su pokrenuli kampanju RESCUE: Indigo's MISSION.

Do njihovog dana D, dijeli ih tek 70-ak dana, a iako su već prikupili nešto više od 30 tisuća eura, za teren im treba više od 130 tisuća eura. Javna dražba, kažu nam iz Indiga, počinje 18. studenog, a završava 12. prosinca. Na ovih 130 tisuća eura ide još i PDV, a sve je to samo početna cijena nadmetanja.

"U Indigu jako štedljivo raspolažemo resursima, iznos potreban za polaganje jamčevine za dražbu odnosno 18.200 eura već smo imale na računu. Ovim putem želimo zahvaliti svima koji su nas do sada podržali, i donacijama i dijeljenjem vijesti o našoj situaciji. Pred nama je još dug put, no odaziv i želja ljudi da nam pomognu nam daje snagu da ga izguramo do kraja. Indigo za nas nije samo udruga, nije samo nešto čime se bavimo u slobodno vrijeme. To je način života", kažu iz Udruge.

'Podršku smo shvatile kao znak da idemo u pravom smjeru'

Teren im puno znači, a do ove je situacije došlo jer je teren u vlasništvu tvrtke koja je otišla u stečaj. Taj je teren njuškicama dom već sedam godina. Iz Indiga su pokušali na druge načine - pronaći novi teren. "Zemljišta su bila ili preskupa ili izvan dometa javnog prijevoza ili na prenaseljenim područjima. Donijele smo odluku ostati ovdje i, kad do toga dođe, ići u otkup terena pa kud puklo", govore nam.

Teren je specifičan, kažu iz Indiga - "po svojoj lokaciji, ali i po volonterskoj energiji i ljubavi koje smo u njega uložili u ovih sedam godina koliko smo ovdje. Teren se nalazi u industrijskoj zoni gdje ne smetamo nikome, a ono malo susjeda koje imamo obožavaju naše pse i podržavaju nas do te mjere da nam po potrebi i mogućnostima priskaču u pomoć. U blizini nam je predivna šetnica oko jezera gdje psi s volonterima idu u šetnje i na plivanje, što je posebno korisno i našim starijim psima i mladima s jako puno energije".

Zatražili su pomoć i podršku za ovu borbu. "Svjesne smo da je priča preozbiljna da je same izguramo, pa smo objavile i da tražimo pomoć oko kampanje i okupile mali tim ljudi koji na tome radi. Riječ je o Indigovim volonterima i udomiteljima, čiju smo podršku shvatile kao prvi znak da idemo u pravom smjeru", kažu iz Indiga.

Iz Indiga ističu, doslovno je bilo situacija da su pse nalazile pred terenom. "Njih je nekoliko čak uporno pokušavalo ući. Kako udruge, što mi trenutno jesmo, ne mogu skupljati pse s ulice, tako psi k nama dolaze iz skloništa, preko komunalnih redara, iz drugih udruga ili direktno od vlasnika. U slučaju da netko naiđe na lutalicu, prema zakonu, treba nazvati komunalnog redara koji potom kontaktira sklonište", napominju.

Indigo ima svoje 'čuvalice', oni pse maze, paze i vole

Ipak, problem nastaje kada u skloništu nema mjesta ili kada je riječ o skloništu koji nema kapaciteta odgovoriti na potrebe specifičnih pasa. U tim ih slučajevima ljudi zovu i pitaju za preuzimanje psa. Iako imaju "čuvalice" za pse, nekima od njih teren je ključan.

"Na našem terenu smješteni su psi s određenim problemima u ponašanju koji ne mogu biti kod čuvalica i upravo zato nam je teren od neprocjenjive važnosti. Kad psi dođu k nama, prolazimo s njima treninge resocijalizacije, s nama iznova uče vjerovati ljudima, nekako ih pripremamo za novi život, nakon čega idu dalje, bilo na privremeni smještaj ili, u većini slučajeva, u svoj Zauvijek dom. U 11 godina koliko Indigo djeluje, nismo uspjele udomiti svega tri psa koji imaju poseban tretman i status 'naših pasa'. Uz njih, imamo još dva psa koji su godinama s nama, ali za njih još ne gubimo nadu", objašnjavaju.

Tako je teren baza za spas "neshvaćenih" pasa, a čuvalice su značajne za spas štenaca, manjih pasa ili pasa koji ne traže puno. "To su osobe koje besplatno čuvaju pse do udomljenja, a mi osiguravamo sve što za psa potrebno s financijske strane - hranu, vodilice, lijekove po potrebi, prijevoz do veterinara i slično. Na njima je 'samo' da pse koji su kod njih na čuvanju maze, paze i vole dok na nađu svoje ljude", kažu iz Indiga.

'Bez edukacije i promjene svijesti ljudi, psi će se napuštati i dalje'

Objašnjavaju nam da često imaju problem s udomljavanjem "pasa s karakterom". Riječ je o psima većeg rasta. "Nažalost, ti psi najdulje zapnu na skrbi Udruge i mnogima je godinama teren bio dom dok se njihov Čovjek nije pojavio." Puno im lakše ide udomljavanje pasa manjeg rasta. U prosjeku udome 30-ak pasa mjesečno, no, dodaju - ta brojka ovisi o broju volontera, broju čuvalica i tipu psa.

Na terenu imaju 13 bokseva. Dva su za karantenu ili kuje sa štencima u potrazi za čuvalicom, tri su boksa psi kojima je ondje dom, a jedan je za hitne situacije. Ostatak je za pse koji traže dom. "Nažalost, boksevi su uvijek puni u postoji red čekanja za dolazak pasa u njih", ističu iz Indiga. Često je riječ o nestabilnim psima koji su u to sanje došli od ljudske ruke, tvrde.

Provode razne edukacije i organiziraju RealDogConference. "Bez edukacije i promjene svijesti ljudi, psi će se napuštati i dalje, a mi ćemo raditi Sizifov posao. Cilj nam je kroz edukaciju smanjiti broj napuštenih pasa jer to je jedino dugoročno rješenje. Do kud ćemo doći za naših života - ne znamo, ali znamo da radimo na tome da ostavimo svijet u boljem stanju nego smo ga našli."

Objasnili su nam što planiraju ako ne uspiju otkupiti teren

Iz Indiga apeliraju: "Budite odgovorni - psi su živa bića! Na nama je da brinemo o njima. Jedno je vikati da ih volimo, no brinuti o njima nešto je sasvim drugo. To, između ostalog, zahtijeva malo naše komocije jer s dolaskom psa, naš život se mijenja i na to svaki vlasnik mora biti spreman. Ima jedna rečenica koju volim ostavljati za kraj kad se priča o psima: 'Najveće poštovanje koje možeš dati psu je da mu dozvoliš da bude pas'. Dajemo sve od sebe i vjerujemo da ćemo uz pomoć dobrih ljudi uspjeti", napominju iz Indiga i dodaju da su okruženi dobrom energijom, ljudi s kojima su razgovarali su pozitivni, a da misle da od svega ovoga nema ništa - ne bi ni krenuli u ovo, tvrde.

"Ako novac potreban za otkup ovog terena ne uspijemo skupiti, prikupljena sredstva usmjerit ćemo na pronalazak trajnog rješenja kako nijedan pas iz naše skrbi ne bi ostao bez doma te kako bismo nastavili provoditi našu misiju i u budućnosti", zaključuju iz Indiga.

Sve informacije kako pomoći psićima u borbi za teren možete pronaći na Indigovim društvenim mrežama.

