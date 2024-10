Jesen je stigla, iako nas nerijetko i dalje (ne) iznenađuju topli dani s visokim temperaturama - posebice za listopad.

No, bilo je i nekoliko hladnijih dana pa su neki odlučili već upaliti radijatore. No nisu radijatori jedini, nekima su isplativija drva, drugima plin, a što je s onima kojima su najisplativija opcija peleti?

Situacija oko njih drastično se promijenila unazad dvije godine. Od toga da peleta u trgovinama nije bilo, loše kvalitete istog, veće cijene pa sve do toga da su postojale liste čekanja za kupce.

No eto, stiglo je očito vrijeme da barem nešto nije poskupilo, štoviše pojeftinilo je.

Cijena nikad bolja

Naime, peleti su se prije dvije godine, kada je za njih navala bila već u srpnju, prodavali za 2,64 kune po kilogramu što bi bilo oko 2640 kuna za tonu. Cijena danas? Od 200 do 240 eura po toni.

Govori nam to Igor Radanović koji je poslodavac Exca, odnosno trgovine građevinskim materijalom, a koja djeluje na području Sisačko-moslavačke županije.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/Canva

S njim se oko cijene slaže i Ivić Pašalić, predsjednik Udruge drvne i papirne industrije.

"Cijena peleta je ista ili nešto niža u ovoj godini u usporedbi s 2023. godinom. Ove godine cijena peleta u trgovinama se kreće od 220 – 250 eura po toni."

I sam Radanović nam govori da se situacija s peletima drastično promijenila.

"Izgleda da je euforija s potrošnjom splasnula, a prema mojoj procjeni i informacijama koje sam čuo, puno ljudi je odustalo od grijanja na pelete", poručuje Radanović.

Za neke je ovo dobro za neke nije. Za proizvođače dakako da nije, ali za potrošače jest, jer ipak, više ne moraju brinuti hoće li na policama trgovina pronaći pelete.

Liste čekanja su prošlost

"Na hrvatskom tržištu ima dovoljno peleta za nastupajuću ogrjevnu sezonu, kako u trgovinama, tako i na skladištima proizvođača", poručuje bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Tako više nema listi čekanja, jer stanje je potpuno stabilno i peleti su odmah dostupni svima.

"Kupci više ne žure nego kupuju u zadnji čas, ili kad im se pojavi specijalna ponuda. Isto tako, u posljednjih par godina je došlo do povećanja kapaciteta proizvodnje, kako kod nas tako i u zemljama u okruženju", kaže poslodavac Exca.

Podsjetimo, prije dvije godine naši susjedi BiH i Srbija zabranili su izvoz drveta i peleta, no to više nije tako.

"Nema kod njih nikakvih zabrana izvoza. No, zbog pada potražnje svim proizvođačima, pa i hrvatskim, pale su izvozne količine i cijene", kaže Pašalić.

A na sve ovo utjecale su i klimatske promjene, odnosno duga topla ljeta, i kratke hladne zime.

Ključ u bravu?

"U ozbiljnom padu je broj prodanih peći i kamina na pelet, što je posljedica toplijeg vremena. Zbog navedenog su svi proizvođači peleta u ozbiljnim problemima", zaključuju iz HUP-ove Udruge drvne i papirne industrije.

I upravo to potvrđuje nam i Radanović koji za kraj kratko poručuje: 'Mislim da je priča s peletom završena, barem trenutno."

Zbog ovog će zasigurno neki morati staviti ključ u bravu, a za one građane kojima su peleti potrebni - samo polako i smireno, ima ih koliko god želite, a do kada - to ćemo tek vidjeti.