Prostori za zakup već od 145 eura. Od Iloka preko Zagreba do Zadra, evo što se sve nudi

Državne nekretnine raspisale su natječaj za zakup 30 poslovnih prostora u Hrvatskoj i to u 13 gradova, a ponude se zaprimaju do 13. prosinca do 12 sati. Kako su naveli na svojim internetskim stranicama, ukupno je ponuđeno 30 poslovnih prostora od kojih je 13 u Zagrebu, a preostalih 17 prostora daju se u zakup u Iloku, Karlovcu, Novom Vinodolskom, Osijeku, Petrinji, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Umagu, Vukovaru i Zadru. Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponude za zakup dostavljaju se na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Planinska 1, 10000 Zagreb. Rok za predaju ponuda je do podneva 13. prosinca 2024., a prostori se prethodno mogu pogledati između 25. i 29. studenoga 2024. prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.