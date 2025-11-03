VREMENSKI RINGIŠPIL /

DHMZ popalio žuti alarm za više regija: Pljuskovi i grmljavina, na moru i olujni udari

DHMZ popalio žuti alarm za više regija: Pljuskovi i grmljavina, na moru i olujni udari
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Najviša temperatura bit će između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva

3.11.2025.
9:25
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvoje Jelavic/pixsell
U prvom dijelu dana očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom.

Od sredine dana sa zapada razvedrivanje, zatim djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, a kiše će još biti na krajnjem jugu i istoku.

DHMZ popalio žuti alarm za više regija: Pljuskovi i grmljavina, na moru i olujni udari
Foto: Dhmz

Državni hidrometeorološki zavod objavio je da će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prijepodne na istoku prolazno jak s olujnim udarima.

Na Jadranu umjereno do jako jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i jaku buru s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu. Najviša temperatura zraka između 10 i 15, a na Jadranu od 16 do 20 °C.

DHZ je objavio i žuti meteoalarm za pojedine regije zbog potencijalno opasnog vremena. To se odnosi na istok zemlje te na priobalno područje i to duž cijelog Jadrana od Istre prema jugu, uključujući kompletnu Dalmaciju. 

