Danas će tijekom jutra nastaviti biti vjetrovito i uglavnom sunčano vrijeme, jedino će u gorskom dijelu i na širem riječkom području biti više oblaka, povremeno i uz malo kiše. Puhat će jako i olujno jugo, u unutrašnjosti jak jugozapadnjak, prognozirala je RTL-va prognozerka Ana Bago Tomac.

Poslijepodne bez većih promjena osim što će krajem dana vjetar ipak pomalo slabjeti. Prevladavat će sunčano, a temperatura između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Na istoku zemlje bit će još i toplije. Posavina će u petak, ali i sljedećih nekoliko dana biti najtopliji dio zemlje, a i ovdje će puhati umjeren do jak jugozapadnjak.

Na južnom dijelu Jadrana sunčano, toplo i vjetrovito iako uz more u proljeće nije toliko toplo kao u unutrašnjosti! Temperature će se kretati između 20 i 23 stupnjeva.

Slično vrijedi i za sjeverni dio s tim da će ovdje biti povremeno i povećane naoblake, oko Rijeke i u Gorskom kotaru uz malo kiše. I ovdje jako jugo i jugozapadnjak.

OVIH DANA NA KOPNU

Vjetrovito i iznadprosječno toplo vrijeme nastavit će se i sljedećih dana. Tijekom vikenda vjetar će se u unutrašnjosti ipak malo smiriti na umjeren, a onda u ponedjeljak opet pojačati na jak što je vezano i uz nove pljuskove i kišu nakon kojih će se tek temperatura vratiti na neke, možemo slobodno reći, normalnije vrijednosti!

OVIH DANA NA MORU

Na Jadranu vikend i dalje vrlo vjetrovit, osobito subota kad će jugo uglavnom biti olujno. Pretežno sunčano do ponedjeljka kad će opet biti kiše i pljuskova, moguće i grmljavinskih. Čeka nas nekoliko toplih ili čak vrlo toplih i izrazito vjetrovitih dana, a kiša i pljuskovi opet u ponedjeljak.

Istramet, pak, donosi prognostičke karte (vidi dolje) koje najavljuju kakvo će nas vrijeme čekati na 1. travnja riječima: "Wow, luda situacija bit će za 1. april!" Ako je suditi prema karti, na krajnjem istoku zemlje očekuju se i doslovno ljetne temperature od 30 Clezijusovih stupnjeva.

Foto: Istramet Foto: Istramet Istramet donosi prognostičku kartu za 1. travnja koje najavljuju ljetne temperature na istoku zemlje

Komentari na Facebook stranici hit su: "Iznajmljujem apartman u Slavoniji, prvi red do rijeke, sredstvo protiv komaraca se naplaćuje posebno...", "A niš, đir do Slavonjje i Srbije na kupanjac", "Vrime za obolit", "Tako je to kada ne platiš solarno grijanje..."

