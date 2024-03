Umirovljeni profesor Branko Smerdel, cijenjeni stručnjak za ustavno pravo, bio je u radnoj skupini koja je pisala Ustav pri prijelazu iz predsjedničkog u parlamentarni sustav te u radnoj skupini koja je pisala prvi Ustav Republike Hrvatske.

Smerdel je za 24sata komentirao jučerašnji potez predsjednika Zorana Milanovića te kazao da Milanović "odmah treba podnijeti ostavku".

"Ne može se Predsjednik Republike kandidirati na parlamentarnim izborima prije nego podnese ostavku i tu nema nikakve dvojbe. Ovo je situacija bez presedana i teško, teško kršenje Ustava", kazao je Smerdel za 24sata.

Na komentare, da se na izborima može kandidirati svaki punoljetni građanin, pa tako i predsjednik, Smerdel kaže:

"Čuo sam ih i nisam mogao vjerovati. Nije to nikakvo natezanje tumačenja Ustava, ovo što on radi je kontra svim principima i načelima Ustava, trodiobe vlasti, ustavnog položaja predsjednika i ovlastima vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Suprotno je to cijeloj ideji i svoj literaturi koju smo napisali kada smo 2000. godine promijenili Ustav. To jednostavno ne dolazi u obzir i primjereno je bivšem sjevernokorejskom vođi Kim Il-sungu, a ne demokraciji. Mene osobno podsjeća na svibanj 1991. godine kada je čovjek koji se zvao Bora Jović podnio ostavku na mjesto predsjednika predsjedništva Jugoslavije kako bi izazvao vojni udar i spriječio Stipu Mesića da preuzme tu funkciju", kazao je Smerdel.

Kaže kako je on osobno, baš zbog vojske koja je imala veliku ulogu, predložio da vrhovni zapovjednik mora biti iznad stranaka i da je to prihvaćeno. Nakon Milanovićeve ostavke Smerdel očekuje da funkciju privremenog Predsjednika Republike preuzima predsjednik Sabora, Gordan Jandroković.

