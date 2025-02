Prilika Grupa proslavila 10 godina poslovanja i najavila velike novosti

Prošlog petka povodom 10. godišnjice poslovanja Prilika Grupe, na zagrebačkoj Trešnjevci održano je obilježavanje i dodjela Priznanja s dodjelom kipića uz prigodnu večeru.

Prilika Grupa osnovana je 2015. godine u siječnju, a iza sebe je ostavila stotine klijenata i na tisuće uspješnih medijskih i marketinških kampanja. Tvrtka je dobitnik i brojnih agencijskih priznanja poput onih na svjetskoj razini agencijske platforme Clutch kao agencija s ocjenom 5, značajnog ulaska u finale Somoborca 2023. s projektom XR showrooma, te osvajanja glavne nagrade na europskom natjecanju .eu Web Awards 2022. godine s portalom Lika Club u kategoriji medija. Tvrtka je proizvela i europski hvaljenu mobilnu aplikaciju Lika App, a u zadnje vrijeme Otocacto nagrađivana i AR mobilna aplikacija Discover Otocac.

Nešto više od četrdeset odabranih partnera i suradnika, na večeri u Zagrebu pozdravio je osnivač tvrtke Ante Fumić, a u najavi je ispričao kako se priča razvijala od prvih dana i otvaranja tvrtke, poduzetničke uspone i padove, te se prisjetio trenutaka koji su bili ključni kako bizajedno sšno došlo do 2025. godine i te večeri. Povodom toga, ispred tvrtke dodijelio je i prigodan kipić zajedno s digitalnim PXRPGanjem, za 10 najznačajnijih pojedinaca koji su kroz godine u raznim ulogama doprinijeli razvoju tvrtke, njenim rezultatima i imidžu.

Dobitnici jedinstvenog XRPG kipića koji je izrađen u posebnoj tehnologiji 3D printera i kreativno je osmišljen po uzoru na svjetskog Oscara, su: Bruno Ćutić, Antonio Kezerić. Tena Brnad. Dalibor Novak, Ana Vuković, Josip Durdov, Igor Pečenjev , Adam Jakov Deak , Irena Banić , Viktorija Rogić.

Tvrtka promijenila ime i djelatnost

Nakon dodjele, uslijedile su velike novosti. Objavljeno je novo ime i logo tvrtke, te promjena djelatnosti poslovanja. Novi brend tvrtke i ime je XRPG, a djelatnost je IT odnosno smjer razvoja proširene stvarnosti (VR, MR, AR).

Novim imenom tvrtke je zadržala inicijale Prilika Grupe kao u novo ime utkanu povijest i dosadašnje iskustvo (PG), te skraćenicu proširene stvarnosti (XR). Kao poveznica između XR-a i PG-a stiliziran je VR headset, uređaj koji čini okosnicu budućnost, a u logu se nalazi i prigodna kockica kao hrvatski element nove priče.

Također, osmišljen je i novi slogan tvrtke koji glasi – The reality of tomorrow, u smislu stvarnosti sutrašnjice koja postaje misija rada tvrtke. Cijelu večer gosti su mogli probati PizzaTime.hr specijalne personalizirane pizze, a zabava je trajala do ranih jutarnjih sati.

