Nakon niza dana nesnosnih visokih temperatura, sada dolazi promjena. Hrvatskoj se približava nevrijeme.

Foto: DHMZ

Prijepodne će u većem dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti vrlo promjenljivo uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i jače nevrijeme što znači i veću količinu kiše u kratko vrijeme, ali i pojačan vjetar. Najviše suha i sunčana vremena očekuje se u Dalmaciji. Jutarnja temperatura neće se znatnije promijeniti u odnosu na današnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: DHMZ

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka te i dalje povremena i mjestimična kiša, lokalno i obilniji pljuskovi te niže vrijednosti temperature, posebno na sjeveru zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također poneki stupanj niža temperatura, uglavnom od 26 do 30 °C. Mjestimice će biti kiše, moguće je i jače nevrijeme, s njime i tuča te pojačan vjetar pa treba biti na oprezu i prilagoditi aktivnosti.

U Dalmaciji najviše sunčanih sati i najviše suha vremena, no isto nestabilno. Vjerojatnost za neverine s kojima može prolazno vjetar biti pojačan bit će veća u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu. Zadržat će se vruće, tek će u sjevernom dijelu dnevna vrućina malo popustiti. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u poslijepodnevnim satima mjestimice kiša ili pljuskovi, no vjerojatnije manjeg intenziteta. U gorju će vjetar biti većinom slab, na moru će, osobito otvorenom biti umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, a uz poneki neverin on može biti i izraženiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vani vrije, a on na poslu u jakni i rukavicama! Kako je raditi na -18: 'Još sam živ i izgledam kao mladić'

Tekst se nastavlja ispod oglasa