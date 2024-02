Drugi dan zaredom u jezeru Jegeniš nedaleko od Koprivnice stoji prevrnuti bager koji je potencijalni izvor zagađenja, piše ePodravina.

Građane brine činjenica da postoji opasnost od zagađenja ekosustava izlijevanjem nafte u jedan od niza jegeniških jezera i bara.

"Mene trenutno zanima ovaj bager, koji je od jučer ujutro u Jegenišu, od poznate firme iz Ludbrega. Čisto me zanima jel’ itko upoznat kad će se bager izvaditi van i planira li se očistiti voda u Jegenišu. Smrdi po nafti i ulju cijeli Jegeniš. Zanima me i što će biti s ribama koje su u Jegenišu? Hvala", napisao je administrator stranice Šoderica – Podravsko more – Prijatelji šoderaši na Facebooku.

Zasad još nema službenih informacija kada je i kako došlo do prevrnuća bagera i je li u trenutku nesreće radio. Također, čeka se očitovanje i mjerodavnih o mogućoj istrazi.

