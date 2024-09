Preminuo umirovljeni general Željko Dvekar: 'Pamtit ćemo ga kao istinskog domoljuba'

Umirovljeni general Željko Dvekar preminuo je u 58. godini nakon borbe s teškom bolesti. Sućut je izrazio predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković.

"Poštovana obitelji, s iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti brigadnog generala Hrvatske vojske Željka Dvekara, potpredsednika Županijskog odbora HDZ-a Varaždinske županije i predsjednika Zajednica branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Varaždinske županije. Pamtit ćemo ga kao istinskog domoljuba, koji je ostavio neizbrisivi trag dajući doprinos obrani Domovine i pobjedi Hrvatske u pravednome Domovinskom ratu - na čemu smo mu zauvijek zahvalni. Kao vijećnik Županijske skupštine general Dvekar svojim predanim radom dao je neizmjerni doprinos razvoju Varaždinska županija. U ovim teškim trenucima za vašu obitelj primite izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja u ime HDZ-a i u moje osobno ime", objavio je HDZ.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak na Facebooku je izrazio sućut i uputio emotivne riječi.

"Generale, dragi prijatelju, sa strepnjom smo pratili tvoju bitku protiv bolesti i nadali se da ćeš i nju uspjeti pobijediti. Smatrali smo da netko tko je prošao ratišta od istočne Slavonije do Knina, pa i brojna u BiH, to može. Da to može netko tko se među prvima uključio u obranu Domovine i od vojnika dogurao do generala, a sve činove zaradio na bojištu. Ali čovjek snuje, Bog određuje. Imao sam čast i privilegiju da zajedno gradimo bolju i uspješniju domovinu Hrvatsku. Kao vijećnik Županijske skupštine Varaždinske županije, potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a uvijek si se i svugdje zalagao za svoje Varaždinske Toplice. Uvijek prvi, baš kao i u Domovinskom ratu. Kao što si bio oslonac svojim “Kunama” i “Pumama” tijekom rata, tako si bio oslonac i meni, kao uzor hrabrosti, čestitosti i odlučnosti. Generale, nedostaješ. Tvojoj obitelji, supruzi, kćeri, sinu, majci, ratnim kolegama, rodbini i prijateljima izražavam iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem", napisao je Stričak.

