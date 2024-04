U HDZ-u se u ponedjeljak popodne sastalo Predsjedništvo i Nacionalni odbor stranke. Nakon izbora HDZ je sazvao sjednicu Predsjedništva stranke u 16 sati, a nakon nje sastao se i Nacionalni odbor u 17 sati. Podsjetimo, u utorak 23. travnja posljednji je dan za predaju lista za europske izbore te će HDZ svoje liste predati sutra. Nakon sjednica javnosti se obratio premijer Andrej Plenković.

Na početku je izrazio zadovoljstvo pobjedom HDZ-a koji je osvojio 61 mandat u utrci za Hrvatski sabor. "U kontekstu flagrantnog kršenja Ustava Zorana Milanovića, to je odličan uspjeh", rekao je.

"Ponovno ćemo za predsjednika Sabora predložiti Gordana Jandrokovića", dodao je Plenković.

Danas smo održali prve razgovore s predstavnicima DP-a. Prošlog tjedna smo obavili razgovore s manjinama", rekao je Plenković i dodao da nisu razgovarali s Možemo i Mostom.

"Donijeli smo odluku o listi HDZ-a za izbore za EU parlament. Ja ću predvoditi listu kako bi dao podršku, da ostvarimo još jednu uvjerljivu pobjedu", kaže.

Otkrio je i tko se svi nalaze na listi, a to su redom: Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Marko Pavić, Ante Mihanović, Danijel Marušić i Marijana Petir kao što je RTL ranije neslužbeno doznao i objavio.

Rekao je da će HDZ svoje liste predati sutra navečer.

Komentirao je i špekulacije da je pokazao interes za šefa EU komisije. Rekao je da je to konstrukcija Bilda i da ne vidi ništa iz toga što bi komentirao.

Na pitanja o suradnji s DP-om i hoće li zaboraviti na uvrede rekao je: "Prije izbora je jedno, poslije izbora je drugo. Osim jedne iznimke, čini mi se da su naglo smanjili intenzitet svojih komentara. Ja sam to doživio kao okej, dobri ste, malo se korigirajte to je poruka birača. Uvažit ćemo realnost, a to je da su zastupnici dobili ozbiljan broj glasova i da s njima moramo pronaći modalitet suradnje", rekao je Plenković.

Na pitanja o suradnji s manjinama rekao je da će stvari ostati kao i dosada i da su njegovali dobru suradnju.

"Nije bilo ključnog pitanja važnog za Hrvatsku da nismo vidjeli snažnu potporu partnera iz manjinskih stranaka", rekao je Plenković.

Otkrio je da se u pregovaračkom timu HDZ-a nalaze on, Tomo Medved, Ivan Anušić, Krunoslav Katičić i Marko Milić.

Na pitanje hoće li surađivati s DP-om ako njihov uvjet ostane da u većini nema SDSS-a rekao je da su tek u fazi preliminarnih dogovora.

"Formirali smo pregovarački tim, dobili smo informaciju da i oni formiraju tim i da rade na idejama svojih novoizabranih zastupnika", kaže Plenković.

Rekao je i da dosadašnja opozicija zove Pupovca.

"Da zovu, zovu. Gubitnici koji su teško poraženi, koji su kršili ustav, zovu. Non-stop zovu, ljudi onda mene zovu i kažu mi da ne mogu disati. Zovu i govore 'Nemojte ići s HDZ-om'. Zamislite", rekao je Plenković.

"Jedna smijurija, politička smijurija. Komunikacijski i medijski-politički prostor okreću kao da je to okej. Ja sad jamčim da oni neće doći do 76. Doći ćemo mi, strukturiranim razgovorima. Da je izašlo manje birača, mi bi imali 66 i već bi imali Vladu. Svejedno smo dobili, a Grbin i stric (Milanović) su dobili jedan više (nego prije 4 godine). Zovu i ljude koji su unutar naše koalicije. Zovu i šefove drugih država da oni zovu zastupnike", dodao je Plenković.