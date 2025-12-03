FREEMAIL
POSJET VATIKANU /

Andrej Plenković ide kod pape Lava XIV.: Otkriveno što će mu pokloniti

Andrej Plenković ide kod pape Lava XIV.: Otkriveno što će mu pokloniti
Foto: Patrik Macek/pixsell

Premijer u Vatikan putuje sa suprugom, troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti troje ministara i ministrica

3.12.2025.
7:43
Hina
Patrik Macek/pixsell
Premijer Andrej Plenković boravit će krajem tjedna u službenom posjetu Vatikanu čiji će vrhunac biti razgovor s papom Lavom XIV. u petak.

Plenković će se u četvrtak, prvog dana posjeta Vatikanu, sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. 

Potom će održati predavanje na papinskom sveučilištu Gregoriani, a prvi dan posjeta zaključit će odlaskom na franjevačko papinsko sveučilište Antonianum. 

U petak prijepodne Plenkovića će primiti papa Lav XIV. Premijer će papi pokloniti monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka. Radi se o velikom nakladničkom pothvatu Nacionalne sveučilišne knjižnice koji donosi vrijedan doprinos proučavanju inkunabula i povijesti hrvatske knjige.

Pratnja premijera

Premijer u Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti ministar branitelja Tomo Medved, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. 

Premijer će u petak biti na misi koju će predvoditi apostolski nuncij u Italiji i San Marinu Petar Rajič, karijerni vatikanski diplomat koji je rođen u Kanadi u obitelji hrvatskih iseljenika. 

Plenković će boravak u Rimu završiti druženjem s hrvatskom zajednicom u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

U pontifikatu pokojnog pape Franje, Plenković je bio u službenom posjetu Vatikanu 2017. i 2020. godine. U svibnju ove godine bio je na ustoličenju pape Lava XIV.

Predsjednik Zoran Milanović bio je u službenom posjetu Svetoj Stolici prije mjesec dana i papu je pritom pozvao u Hrvatsku. Poslije audijencije izjavio da je Lav XIV. na poziv reagirao dobro. "Mislim da će doći u Hrvatsku", rekao je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su smijenjeni šefovi državnih firmi? Plenković: 'Bit će još promjena

