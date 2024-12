Premijer Andrej Plenković obraća se javnosti iz Siska

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak obilazi Petrinju i Sisak.

U 9 sati u Petrinji će obići novoizgrađeni Dom zdravlja Petrinja (Matije Gupca 4) te Centar za mlade (Antuna Mihanovića 16a). Potom će, u 10 sati u Sisku, obići novoizgrađene objekte Opće bolnice dr. Ivo Pedišić (J. J. Strossmayera 59), Učenički dom (Lađarska ulica 2) te obnovljenu zgradu tzv. Komande (I. K. Sakcinskog 26).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz Plenkovića bit će ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Nakon obilaska, predviđena je izjava za medije.

Plenković se zahvalio županu Celjaku i svima koji su ulagali napore za obnovu Banovine nakon potresa, kojem će uskoro biti četiri godine. "Projekt, Petrinja i Sisak vrijedni su skoro 54 milijuna eura. Drago mi je da smo vidjeli Centar za mlade u Petrinji, nosit će ime po Lauri Cvijić, djevojčici koja je s 13 godina poginula u strašnom događaju", rekao je uvodno Plenković. Čestitao je i svima koji su radili na obnovi Učeničkog doma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je odgovarao na pitanja novinara. Pitali su o sastancima o sigurnosti u školama nakon tragičnog napada u Prečkom. "Ministar Fuchs okupio je struku koja se bavi problematikom, koja se bavi velikom tragedijom. Ima čitava paleta mjera koja se sastoji od najjednostavnijeg, kao naputak iz 2017. upućen iz Ministarstva, kad su neki političari neovlašetno ulazili u škole. Tada je izdan naputak da se ljudima koji nemaju što raditi u školama ulaze u škole. Najjednostavniji način je zaključati školu, ali to je jako fluidno, ulazi se izlazi se. Razmatrat će angažman zaštitarskih tvrtki. S te strane ima primjera drugih gradova gdje zaštitarske tvrtke to rade. Međutim, pustimo to struci. Mislim da moramo imati mjere koje su kratkoročnog i dugoročnog karaktera", govori Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa