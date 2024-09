Predsjednik Milanović o stranim radnicima koji ne znaju hrvatski: 'To treba zaustaviti...'

Predsjednik Republik Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na Svečanoj sjednici Općine Kamanje. Naglasio je kako nije rješenje u nekontroliranom dovođenju stranih radnika odnosno dovođenju "svakog tko odgovara nekom poslodavcu". Slaže se da ne trebaju svi biti doktori.

"Ali naša djeca nisu nikakva viša bića koja ne trebaju raditi poslove koje obavljaju strani radnici. Radnici koji dolaze iz inozemstva ne znaju hrvatski. Svjedočimo da danas naši recepcioneri ne znaju hrvatski, to nije normalno, to treba zaustaviti. To nema veze s bilo kakvom stranačkom orijentacijom, to je zdrav razum. Onaj tko kaže da je to nacionalistički, taj je manipulator. To je prirodan poriv za očuvanjem kulture.", rekao je predsjednik Milanović.

"Nemam problem s bojom kože i vjerom. Ali to je drugačija kultura, oni nikada neće biti kao naši radnici u Njemačkoj niti nikad neće biti na toj razini. Ti poslovi nisu sramotni, samo su loše plaćeni, zato ih nitko ne radi," poručio je Milanović.

Spomenuo je i da je općina Kamanje i prije 20 godina bili napredna općina zahvaljujući EU fondovimna. Dodao je da svaki euro je poraz ako ostane neiskorišten, Hrvatska mora biti mudra i lukava da iskoristi ovaj resurs od EU. Naglasio je da nam treba sustav koji će biti promišljeniji i država manje centralizirana.

"Ima nas četiri milijuna i država ne treba biti decentralizirana. Moramo vidjeti koji nam model odgovara. Država ne treba određivati plaću načelnika, filozofija lokane samouprave je da o takvim poslovima odlučuje sama, a ne da ti to država propisuje, to je bezmisleno", poručio je Milanović.

