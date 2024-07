I dalje smo u polju vedrine prouzrokovanom anticiklonom koja diktira vremenske uvjete nad našim krajevima. Istovremeno nam pritječe vruć zrak pa je pred nama u idućim danima vrhunac toplinskog vala.

Ujutro i prijepodne pretežno sunčano, na moru većinom i vedro, a na kopnu uglavnom uz one visoke prozirne oblake. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a uz obalu jugozapadnjak. U unutrašnjosti oko 20 °C, a u Dalmaciji, Primorju i Istri nakon vrlo tople noći ujutro 26, 27 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab sjeveroistočnjak i istočnjak. Na nebu oblaci dnevnog razvoja, a mala, gotovo zanemariva vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura 35, 36 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka, ali bez kiše. Uz slab do umjeren istočnjak i ovdje vrlo vruće, često i sparno - između 35 i 37 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vedro, u zaobalju uz nešto oblaka dnevnog razvoja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura od 34 do 37 stupnjeva, u Zagori moguće lokalno i više.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Međutim, ne posve stabilno pa uglavnom u Gorskom kotaru, a nešto rjeđe u Lici i unutrašnjosti Istre može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska iz oblaka dnevnog razvoja. Prema otvorenom moru puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Kvarneru slab vjetar s mora. Temperatura slična jučerašnjoj ili malo viša - između 32 i 36 stupnjeva.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana još toplije, zapravo još više vruće. Za danas je izdan crveni meteoalarm za dobar dio zemlje kao upozorenje na toplinski val, a isti će na snazi biti prema svemu sudeći do kraja vikenda. Naime tek tada će na kopnu prolazno zapuhati slab do umjeren vjetar sa sjevera s kojim će samo malo osvježiti. Međutim ostaje vruće i sunčano, a tek onda za vikend rastu šanse i za pokoji poslijepodnevni pljusak.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu slično - obilje sunca i vedrine uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura ovdje 35, 36 stupnjeva, a i more posvuda preko 25, ponegdje i do 29.