Na petoj sjednici Vlada će, između ostalog, prihvatiti izmjene Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te o Vladi RH, ali će izmijeniti i Poslovnik Vlade RH.

Premijer Andrej Plenković u uvodnom obraćanju osvrnuo se na obilježavanje Dana državnosti prošloga tjedna, zahvalivši se ministrima koji su sudjelovali u organizaciji posebnih događaja toga dana. Zatim je podsjetio da se danas u Normandiji u Francuskoj obilježava 80. godišnjica "Dana D", odnosno iskrcavanja savezničkih snaga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bila najveća operacija iskrcavanja vojske u povijesti ratovanja ujedno i prekretnica u ratnim operacijama u Europi u Drugom svjetskom ratu. Izražavamo pijetet i zahvalnost svima onima čija su hrabrost i djela utrla put oslobođenju Europe od Nacizma", poručio je.

Premijer se dotaknuo gospodarskih tema, kao i, kako tvrdi, "jako dobrih podataka o inflaciji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona se u svibnju smanjila na 3,3 posto. Imamo stalan trend smanjenja stope inflacije. Riječ je o najnižoj stopi inflacije koja je zabilježena još od rujna 2021. Dakle skoro najniža stopa inflacije u skoro tri godine", istaknuo je.

Sve je to, pohvalio se Plenković, rezultat mjera Vlade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sjajan odaziv za trezorske zapise. Ljudi vjeruju u javne financije'

"Limitiranja cijena plina, struje, naftnih derivata, osnovnih proizvoda i mislimo da je to dobro jer imamo jedan jako dobar makroekonomski trend. Državni zavod za statistiku je objavio podatke o rastu hrvatskog BDP-a u prvom kvartalu ove godine od 3,9 posto, jedino Malta ima veći rast od nas s 4,5 posto. To znači da je tako visoki rast BDP-a odraz i ekonomskih kretanja i činjenice da je danas u Hrvatskoj zaposlen najveći broj ljudi ikada. Jučer je iznosio 1.723.000, a mi prema trendu kojeg vidimo, i kako ide sezona, idemo prema brojci 1.730.000 otprilike. Dok je broj nezaposlenih 88.000, to je najmanji nezaposlenih ikad. Podsjećam, kad smo krenuli s našom prvom Vladom tad je u Hrvatskoj bilo zaposleno 1.440.000 ljudi, a 285.000 nezaposlenih", zaključio je Plenković.

Govoreći o trećem izdanju trezorskih zapisa i državnih obveznica, pohvalio se kako je odaziv građana bio sjajan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovog je puta prikupljeno 243.000.000 od strane hrvatskih građana za ročnost od tri mjeseca. U tome je sudjelovalo malo manje od 8.000 građana. Čak 584.000.000 eura je prikupljeno od 23.000 građana, a dio koji je nedostajao nadopunili su institucionalni investitori", poručio je.

"Toliki je stupanj povjerenja u vrijednosnice hrvatske države. To znači da građani i institucionalni investitori imaju povjerenja u javne financije, smjer ekonomske i fiskalne politike koju vodimo i to jako ohrabruje", zaključio je Plenković, dodavši da će u budućnosti Vlada nastaviti s ovakvim inicijativama.