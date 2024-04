Parlamentarni izbori 2024. na RTL-u donose Damira Gregoret, Ivana Brkić Tomljenović i Adrian De Vrgna. Tijekom cijelog izbornog dana i večeri 17. travnja RTL će donositi aktualne vijesti. Gledatelje tako očekuju Izvanredne vijesti - izbori 2024. u 11.30 i 13.30 sati, te RTL Danas od 16.30 sati. Od 18.45 sati gledatelje na RTL-u očekuju Izbori 2024. - izborna večer.

RTL-ov izborni dan vrhunac je parlamentarnih izbora 2024. na RTL-u, a počinje Izvanrednim vijestima u 11.30 i 13.30. Tijekom izbornog dana 17. travnja Izvanredne vijesti uređivat će Leona Šiljeg, dok će Ana Bulić donijeti središnju informativnu emisiju RTL Danas. Kroz izbornu noć na RTL-u od 18.45 sati gledatelje će voditi Damira Gregoret, Ivana Brkić Tomljenović i Adrian De Vrgna pod uređivačkom palicom Borne Keserovića. Prve rezultate izlaznih anketa upravo će u RTL-ovom studiju s Damirom Gregoret, Adrianom De Vrgnom i Ivanom Brkić Tomljenović uživo komentirati predstavnici pet najistaknutijih stranka koje prolaze izborni prag. RTL donosi prve reakcije i komentare najvažnijih aktera na hrvatskoj političkoj sceni u izbornoj noći tijekom dva kruga izlaznih anketa.

U studiju će rezultate anketa komentirati RTL-ovi stručni suradnici Krešimir Macan i Mate Mijić. "Oni su uigran duo, kao da rade zajedno godinama. U studiju ćemo zajedno analizirati rezultate koje će pristizati tijekom noći, ali i opcije koalicija nakon izborne noći. Tko bi s kim i pod kojim uvjetima - najbolje to znaju naši izborni komentatori, koji godinama savjetuju razne političare", najavljuje izbornu noć na RTL-u Ivana Brkić Tomljenović. Urednica i voditeljica RTL-a Danas otkrila je i da je raduje što će gledatelji prve reakcije na procjene izlaznih anketa moći dobiti u studiju - i to od onih kojih se to najviše tiče - predstavnika pet vodećih stranaka.

"Gledatelje očekuje pravi izborni spektakl. Od izlaznih anketa preko prvog rezultata i obraćanja do uključenja naših izvrsnih reportera u stožere stranaka - sve to čeka nas u izbornom danu na RTL-u. Tu su i zanimljivi gosti u studiju i na terenu kao i atraktivne grafike", najavljuje ponosno voditelj i reporter Adrian De Vrgna.

Vrhunac predizbornih aktivnosti najavljuje ponosno i Damira Gregoret. "Živimo u izbornom trileru, a sutra nas očekuje vrhunac! Gledatelje očekuju baš svi aspekti rezultata koje donosimo čim se birališta zatvore; od 19 sati objavljujemo izlazne ankete koje će prvi put glavni akteri vidjeti upravo u našem studiju. Odmah ćemo se uključivati i u stožere gdje će s gostima razgovarati naši iskusni reporteri. Bit će to duga noć programa uživo u kojoj su mogući preokreti i zato je važno gledateljima ponuditi baš sve strane", zaključuje Gregoret.

Među velikim RTL-ovim reporterskim imenima koja će biti u stožerima stranaka, našao se i Andrija Jarak, koji će sve reakcije i novosti izvještavati iz stožera koalicije Rijeke pravde.

Budite uz Parlamentarne izbore 2024. na RTL-u!

· Izvanredne vijesti - izbori 2024. u 11.30 i 13.30 sati

· RTL Danas od 16.30 sati

· Izbori 2024. - izborna večer - 18.45 sati