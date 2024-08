Požar se proširio na Srinjine. Kod Splita vatra progutala sve osim ove kućice. Vlasnik otkrio tajnu

Požar s brda Markovača istočno od Žrnovnice koji je buknuo sinoć, u utorak popodne proširio se na područje Srinjin te su angažirane dodatne vatrogasne snage, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta Split dodajući kako stambeni objekti trenutno nisu ugroženi.

Zbog puhanja maestrala požar se popodne proširio na područje Srinjina i kreće se u pravci naselja Sitno te su u njegovu gašenju, osim vatrogasaca, angažirani i jedan kanader i jedan air traktor, rekli su Hini u vatrogasnom središtu.

Kuće i stambeni objekti trenutno nisu ugroženi, rekli su vatrogasci.

Podsjetimo, požar na brodu Markovača buknuo je sinoć nakon udara groma. Vatra je krenula iznad napuštenog naselja Nugal te se koncentrično širila u svim smjerovima. Jak pljusak iza ponoći pogasio je velik dio vatrene fronte, no jedan dio otišao je prema jugu, prema području Vilara.

Te padine početkom prošlog stoljeća gotovo su u cijelosti bile obrađene, no desetljeća zapuštenosti dovele su do toga da one obrastaju u makiju, te bivaju opožarene svako nekoliko godine. Prije noćašnjeg, posljednji veliki požar na ovom području dogodio se u srpnju 2017. kada su izgorjele ogromne površine makije i borove šume, piše Dalmacija danas.

Na tom se području nalazi i kamp kućica koja sada služi u OPG svrhe, odnosno za držanje opreme potrebne za pčelarstvo. Izgorjela je cijela padina brda, no okolica ove kućice potpuno je netaknuta. Vlasnik Niko Barbarić objasnio je kako je to moguće.

Foto: Dalmacija Danas

"Redovito kosimo i čistimo okolicu kuće, a požar nema šanse kada dođe do uređenog zemljišta. Identično se dogodilo 2017. godine kada je cijelo područje izgorjelo, a okolica naše kućice ostala je potpuno netaknuta", govori Barbarić za Dalmaciju danas.

