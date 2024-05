U zagrebačkoj zračnoj luci danas ujutro vladao je pravi kaos o čemu svjedoče i snimke. Javili su nam se putnici koji tvrde da su zbog nedostatka osoblja koji vrše sigurnosne provjere zakasnili na svoje letove, iako su stigli dovoljno rano.

Prema informacijama koje smo dobili od čitateljice u zračnoj su luci radila samo dva šaltera za sigurnosnu provjeru odnosno 'security check' dok je u slično vrijeme trebalo poletjeti nekoliko zrakoplova.

"U 6.15 imali smo let za Marseille. U zračnu luku stigli smo oko 5 ujutro kao što nam je preporučeno nakon što smo odradili online prijavu na let. Predali smo prtljagu i stali smo u ogroman red za sigurnosnu provjeru. Pitala sam jedinu službenicu koju sam vidjela hoćemo li mi uopće stići na let na što je ona odgovorila mislim da hoćete", priča nam ogorčena čitateljica.

Dodaje da su ljudi oko nje imali slično vrijeme letova te da su u početku mislili da će svi stići na svoje letove. Nakon nekog vremena kako je vrijeme prolazilo, a let se bližio i nitko im nije davao nikakve informacije putnici su postajali sve nervozniji.

"Zaključili smo da nešto ne valja, radila su samo dva skenera za prtljagu, ali mislili smo da su obavijestili avione koji će nas onda čekati jer se radi o njihovoj pogrešci. U nekom trenutku ljudi su počeli preskakivati red, počeli su se gurati nakon što nam je svima počelo ukrcavanje."

Rekla nam je da su ljudi počeli vikati i dozivati policiju i osoblje koje bi trebalo paziti na sigurnost, međutim radila je samo jedna djevojka koja nije puno mogla učiniti s obzirom na broj putnika.

"Kad sam našla službenicu i rekla joj da mi je let za 15 minuta ona mi je rekla da onda prođem, ljudi su se tad gurali na sve strane, nikakvog reda više nije bilo", nastavlja čitateljica.

Čitateljica nam je prepričala da se nekolicina radnika nije mogla nositi s gomilom ljudi koji su kasnili na svoje letove.

"Kad su shvatili da se neće moći izboriti s tolikom količinom ljudi više nije bilo nikakvih sigurnosnih provjera, počeli su ljude samo propuštati. Torbe se nisu micale na stranu i provjeravale", zgrožena je čitateljica.

Nakon što je prošla provjeru i došla do mjesta ukrcaja, iako je avion još bio vani nije se mogla ukrcati kao i još 15-tak putnika. Kaže nam da je politika kompanije kojom je putovala da se nikoga ne čeka, niti pušta nakon što je ukrcaj završio. Ne krivi ih jer su njihova pravila jasna te je došlo do pogreške u zračnoj luci.

"Nakon što se nismo uspjeli ukrcati iz kompanije su mi rekli da je najbolje da kupim karte za novi let. Tražila sam informacije i pomoć na šalteru zračne luke jer se radi o njihovoj krivici, međutim oni su mi rekli da ispunim online obrazac o zadovoljstvu zračnom lukom.

"Tražila sam direktora ili odgovornu osobe s kojom mogu razgovarati, međutim rekli su da nema nikoga. Pokušala sam i telefonski, ali dobila sam isti odgovor", objašnjava čitateljica.

O vlastitom je trošku kupila karte za novi let te tvrdi da joj je zaposlenica kompanije s kojom leti potvrdila da ovo nije prvi put da zbog problema u zračnoj luci putnici kasne na let.

Dodala je i da ih je kompanija nakon kupnje novih karata obavijestila porukom da u zračnu luku dođu tri sata prije leta očito zbog spoznanja situacije koja tamo vlada. Iako se na sigurnosne provjere može ući tek dva sata prije leta.

Foto: Čitateljica

Putnica dodaje da često leti i da ovo nije prvi put da se susreće s problemima organizacije i nedostatka osoblja u zagrebačkoj zračnoj luci.

O svemu smo poslali upit i zagrebačkoj zračnoj luci, međutim do objave teksta nisu nam odgovorili. Njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.