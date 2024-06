Koliko je Hrvatska napredovala u ove 23 godine po pitanju prava seksualnih manjina? Odgovore je potražila RTL-ova Petra Mlačić Vučemilović Jurić koja je uživo u RTL-u Danas razgovarala s organizatorom Pridea Frankom Dotom. Prvo je iznijela zanimljivost da je matičarka, koja je prije 10 godina ženila prvi istospolni par u Hrvatskoj, a danas je na zagrebačkom Ribnjaku sklopila i partnerstvo dviju žena.

Sam Zagreb Pride protekao je mirno, tek uz pokoju molitvu ili dovikivanje sa strane te se čini kako bi to mogla biti najmirnija Povorka ponosa do sad.

Franko Dota je otkrio koliko je u 10 godina sklopljeno istospolnih partnerstava.

"U životnom partnerstvu živi 500 parova ili tisuću ljudi i još oko deset tisuća koji živi u neformalnom životnom partnerstvu koje je izjednačeno s izvanbračnom zajednicom. Zakon o životnom partnerstvu koji je donesen prije deset godina je u datim političkim i društvenim okolnostima bio najviša i najbolje što smo u tom trenutku mogli, i nismo slučajno danas to i obilježili na ovaj svečan način. Ali to nije dovoljno", rekao je Dota. Nastavio je da bit o značilo puna bračna jednakost, pravo na posvajanje te puna i simbolička jednakost. "Dakle, izmjene Obiteljskog zakona, ako treba i Ustavom", poručio je.

Na pitanje očekuje li to od ove Vlade, a ovogodišnji Pride apostrofira Domovinski pokreta kao to s obzirom da ste ove godine "posudili" DP-ov slogan "Ustani i ostani" za služben slogan Pridea, odgovorio je: "Nismo ga posudili, nego smo ga satirično hakirali i ne samo da to ne očekujemo od ove Vlade - daleko od toga, ali smo ovom središnjom nacionalnom povorkom ponosa LGBT zajednice jasno poručili da one poruke koje su dane u predizbornoj kampanji i u vrijeme formiranja Vlade neće moći i neće proći. Nismo mi slučajno ovdje čitali članke Ustava i Zakona. Iza nas stoji Ustav Republike Hrvatske i Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o životnom partnerstvu i Pravilnik o promjeni spola i životu u drugom rodnom entitetu. Neka se samo usude taknuti u bilo koji od tih zakona -dobit će žestok odgovor, a pritom podsjećam, ako žele to mijenjati prvo moraju srušiti hrvatsku ustavnu državu, dakle naći dvotrećinsku većinu i iz temelja drastično reformirati ovu zemlju kako je postavljena u zadnjih 30 godina. Neka se osude", bio je oštar Dota.

U predizbornoj kampanji odjeknula je informacija da je Zagreb Pride objavio informacije tko je gay, tko strait u Vladi Andreja Plenkovića te tko su sve gay kandidati na izborima i to iako neke niste pitali . Mislite da je to donijelo neku razliku, pitala je RTL-ova novinarka.

"To je vjerojatno jedan od najboljih aktivističkih činova Zagreb Pride u zadnjih 20 godina. Aktivizam nije ići niz dlaku. Aktivizam je gledati gdje pomaknuti granice prema boljemu, prema naprijed. Inače nitko nije prisilno outan, svi su dali privole, neki su uskratili nisu outani. A saborski zastupnici su svi bili otprije out, osim jednog na pola. Ali nije autan niti jedna klinac iz Dubrave, niti jedno dijete iz Pule nego najmoćniji ljudi iz zemlje koji lažu i glasaju protiv našeg prava. Nastavit ćemo s tom praksom."

Dodajmo it o da su ove godine pripremili dvije plakete za najveće prijatelje istospolne zajednice eu 10 godina, a idu arsenu Bauku i Zoranu Milanoviću