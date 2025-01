Porezna objavila konačne brojke! Evo koliko smo stvarno potrošili na dan bojkota

Na dan velikog bojkota trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih crpki u Hrvatskoj je izdano 3.097.636 računa u trgovini, što je nešto ispod dva milijuna računa manje nego prošloga petka kada je izdano 4,95 milijuna računa.

Gledajući sve djelatnosti, u petak je u zemlji izdano 5.074.278 računa u vrijednosti od gotovo 78 milijuna eura, pokazuju podaci Porezne uprave.

U trgovinama smo potrošili 52 milijuna eura

U trgovinama samo na jučerašnji dan potrošili vše od 52 milijuna eura, što je gotovo 34 milijuna manje nego dan ranije kad smo potrošili 85,7 milijuna eura, dijelom i zato što su se mnogi građani pripremali za nadolazeći bojkot.

U ugostiteljstvu smo u petak "ostavili" još skoro 10,5 milijuna eura, a na ostale djelatnosti smo izdvojili 15,5 milijuna eura.

Foto: Porezna uprava

Podaci pokazuju da su građani odlučno rekli ne poskupljenjima i masovnim odazivom potrošačkom bojkotu poslali su poruku trgovcima koji su zaradili kud i kamo manje u odnosu na isti dan u ranijem tjednu.

Trgovački lanci nisu bili previše voljni komentirati jučerašnji bojkot, no tvrde da se unatoč izazovnom poslovnom okruženju trude prilagoditi potrebama i mogućnostima kupaca kontinuiranim akcijama.

Za RTL su "ustanak" građana komentirali tek Kaufland, Studenac i Lidl, no nisu otkrivali koliki su pad kupnje zabilježili u trgovinama i hoće li do doći do promjena cijena na više u nadolazećem razdoblju.

Borba tek počinje

"Kontinuiranim akcijama nastojimo što više izaći ususret kupcima. Ovog tjedna primjerice nudimo više od 1800 artikala na akciji, uključujući i neke artikle koji su pod Vladinim mjerama, a koje mi trenutačno nudimo i po cijenama nižima od propisanih", poručili su iz Kauflanda.

Iz Studenca odgovorili su nam kako razumiju zabrinutost potrošača zbog trenutačne ekonomske situacije, koja je, kako kažu, složena i zahtjeva promišljanje iz više perspektiva.

Organizatori bojkota pak tvrde da je ovo tek početak borbe protiv podivljalih cijena pa su tako najavili višednevne bojkote trgovina, kao i tjedni bojkot određenog trgovačkog lanca.

Ipak, Hrvatska udruga poslodavaca smatra da efekt bojkota trgovina može biti tek kratkoročan i zanemarim bez sustavnih promjena u smjeru deregulacije ekonomije, smanjenja fiskalnog ugriza države te olakšanja uvjeta investiranja koje može rezultirati pojačanom konkurencijom među trgovcima.

Bojkot trgovina zbog galopirajućeg rasta cijena krenuo je od inicijative iz Facebook grupe "Halo inspektore" i poziva građanima na društvenim mrežama da u petak ništa ne kupuju. U međuvremenu su je podržala društva za zaštitu potrošača, sindikati, stranke i sam ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

