Popaljeni crveni alarmi, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo upute: 'Sklonite se u podrum'

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je upozorenje za jak vjetar. Savjetuju da se prati vremenska prognoza i upozorenja DHMZ-a kako bi se na vrijeme poduzele potrebne mjere zaštite.

Ako morate na put, stanje na cestama obavezno provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba.

Dali su i upute za jak vjetar:

"Pratite informacije i prognoze o pojavi, mjestu i snazi jakih vjetrova ili nailasku oluje. Držite u pričuvi jače najlonske folije ili cerade, letve i čavle za privremenu sanaciju oštećenja na krovu ili za prekrivanje razbijenih prozorskih stakala. Ako ste u zatvorenom, dobro zatvorite sve prozore i vrata, spustite rolete ili zatvorite prozorske kapke. Odmaknite se od prozorskih stakala u unutrašnjost građevine. Ako građevina nije solidno građena, a očekuju se orkanski udari vjetra ili pojava pijavice, sklonite se u podrum ili solidno građenu građevinu. Prethodno zatvorite vodu i plin na glavnom ventilu te isključite struju na glavnoj sklopci kako biste spriječili sekundarne štete. Slušajte obavijesti na radiju i postupajte u skladu s njima".

U slučaju jakog vjetra na otvorenom, upute su sljedeće:

"Kao pješak krećite se u pognutom stavu, uz zavjetrinu ako je ima, pridržavajući se za čvrste predmete. Ne sklanjajte se ispod drveća zbog opasnosti od udara groma, loma grana ili rušenja stabla. Ako vozite, poštujte upozorenja i zabrane nadležnih službi. Ako vas zahvati orkanski vjetar, s oborinama ili bez njih, zaustavite vozilo van prometnice, po mogućnosti u prirodnoj zavjetrini. Za jakog vjetra na moru ne koristite laka plovila bez motora (zračni jastuk, gumeni, plastični ili drveni čamac, pedaline, sandoline, daske za windsurfing ili surfing)."

Detaljne upute Ravnateljstva civilne zaštite pogledajte OVDJE.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u prognozi za subotu naveo je da će u većem dijelu Hrvatske prevladavati sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, posebice u središnjim predjelima gdje će se dugo zadržati.

"U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, osobito na krajnjem jugu povremeno s kišom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, na sjeveru će bura prijepodne jačati na jaku, a u Dalmaciji prema večeri. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na moru između 9 i 14 °C", navode u DHMZ-uz.

Za nedjelju prognoziraju pogoršanje vremena, da će biti umjereno i pretežno oblačno, u noći i ujutro na kopnu mjestimice maglovito, a sunčanije u Istri.

"Uglavnom će na krajnjem jugu povremeno biti kiše, a u drugom dijelu dana slab snijeg ponajprije u Konavlima te lokalno u unutrašnjosti, pogotovo Lici. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, popodne na udare mjestimice jak. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C", objavili su iz DHMZ-a.

Iz DHMZ-a za nedjelju su objavili i crveni alarm za priobalno područje.

