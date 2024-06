Vatrene večeras očekuje utakmica protiv Italije, tzv. Dan D za Hrvatsku reprezentaciju na ovogodišnjem EURO-u.

Znamo da se svi vole igrati izbornika, birati startnih 11, zamjerati Zlatku Daliću svaku odluku, a mi smo odlučili pitati hrvatske političare kako prognoziraju današnju utakmicu i koji rezultat priželjkuju.

Tako su, makar dolaze iz različitih stranaka svi složni i uvjereni u isto. Saborski zastupnik Krešo Beljak (HSS) očekuje pobjedu Hrvatske.

"Možda su prve dvije utakmice bile slabije, ali ova reprezentacije teško može odigrati tri utakmice zaredom na tako niskoj razini. Dakle, treća sreća i idemo dalje", napisao je.

Iz redova MOST-a odgovorili su nam Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot.

"Hrvatska ima previše nogometnih izbornika i stručnjaka i ja ne želim biti jedan od njih i bilo što prognozirati, a posebno ne kritizirati našu reprezentaciju. Sve što imam za reći je da sam cijelim srcem uz naše Vatrene i da sam na njih ponosan neovisno o ishodu. Previše su mi sreće i zadovoljstva priuštili, a ako to i večeras naprave zadužili su nas za nekoliko života. Očekujem samo da daju sve od sebe i nadam se da će nas za razliku od prve dvije utakmice malo pogledati i sreća i da ćemo uspjeti pobijediti Italiju koja je odlična ekipa, ali koja nam je dosad uvijek stilom igre odgovarala", kaže Grmoja dok Troskot dodaje:

"Očekujem tijesnu pobjedu Hrvatske, tako nekako to vidim. Povijesno kad se pogleda omjer naših susreta s Talijanima mi smo to pobjeđivali, i to u onim ključnim situacijama i te pobjede nikada nisu bile nekako uvjerljive jer Talijani igraju dosta tvrdi nogomet, ali pozitivu izvlačim iz dobre igre reprezentacije u drugom poluvremenu protiv Albanije kada smo zabili dva gola i tad je ono sličilo na staru igru hrvatske reprezentacije. Pozitivan sam da ćemo dobiti Italiju tijesno", zaključuje Troskot.

Optimističan cijeli državni vrh!

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković bio je na utakmici protiv Španjolske koju smo izgubili 3:0, ali uz emojije hrvatske zastave i nogometne lopte kratko nam poručuje:

"Želim pobjedu. Bilo kakvu."

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković siguran je u pobjedu Vatrenih.

"Siguran sam da će Hrvatska reprezentacija danas pobijediti. Uvijek smo najbolji kad je najteže. Siguran sam da će tako biti i ovaj put."

Iz Leipziga nam se javio i saborski zastupnik Mislav Herman koji na ulicama njemačkog grada bodri Vatrene.

"Ovdje je sve prepuno naših navijača i atmosfera je uistinu veličanstvena. Večeras očekujem pobjedu, naša reprezentacija je u dosadašnjim europskim i svjetskim smotrama pokazala kako u ključnim trenucima ostvaruje ono što od njih nacija s pravom očekuje. Priželjkujem 2:0 za naše", prognozirao je Herman.

Što kažu političarke?

Zastupnice također navijaju za hrvatske nogometaše. Anka Mrak Taritaš predviđa pobjedu 2:1.

"Danas je izuzetno važna utakmica i srca svih nas će biti uz Vatrene. Najiskrenije želim tu pobjedu zbog Hrvatske, ali i igrača koji su nas od kvalifikacije za Rusiju 2017. pa do danas razmazili i navikli samo na vrhunske rezultate", kaže zastupnica GLAS-a.

"Veselit ću se pobjedi kao i svi. Želim dečkima da ostvare sve svoje zamisli i htijenja", dodaje zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin.

"Našoj nogometnoj reprezentaciji prije svega želim utakmicu u kojoj će pokazati svoju najbolju igru, nadam se da će ih putem pratiti i sreća, taman onoliko koliko nam treba za pobjedu i prolaz dalje. U tom okviru svaki rezultat je dobar. Navijačima želim dobru zabavu! Svima nam treba dobre atmosfere i malo veselja, no kako god ova utakmica prođe, negdje treba imati na umu da postoje na svijetu i važnije stvari od nogometa", rekla je na kraju Dalija Orešković.

Gradonačelnica Petrinje, Magdalena Komes, očekuje da Dalić i Vatreni na najbolji način predstave Hrvatsku:

"Očekujem od naših brojnih sugrađana, koji će tamo biti prisutni, na utakmici, kao navijači, da nas koreografijom i navijanjem predstave u najboljem svjetlu. Neka kockice dominiraju! Naravno, priželjkujem pobjedu, vjerujem u mudrost i razboritost izbornika, kao i dobru igru i veliko srce svih vatrenih. Sigurna sam kako će dati sve od sebe. No, neka ipak pobjede."

"Da ne igramo kvalifikacije u grupi, kladila bih se na pobjedu u produžecima ili na penale. Već su bezbroj puta pokazali da su najbolji kad je najteže, stoga se uopće ne bojim da će večeras naši vatreni ostaviti srce na terenu, odigrati pravu utakmicu, nama koji navijamo dobrano testirati izolaciju na živcima, ali na kraju ćemo pobijediti i ići dalje. Ja nekako vjerujem u njih i da će baš večeras kad je presudno zasjati u pravom svjetlu", kaže SDP-ovka Sabina Glasovac.

Premijer Andrej Plenković također je za Danas.hr Vatrenima poslao poruku podrške:

"Svi smo večeras uz izbornika Dalića, kapetana Modrića i hrvatske reprezentativce! Želimo im puno sreće i nadamo se pobjedi. Nakon 1 poraza, 1 remija, sad je došlo vrijeme i za jednu pobjedu u grupnoj fazi. Ponosni smo na sve uspjehe naših nogometaša i izbornika Dalića koji su proslavili Hrvatsku diljem svijeta."

Diljem Hrvatske navija se za Vatrene

Njega kao da je poslušao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pa poslao sličnu poruku:

"Očekujem i priželjkujem pobjedu Hrvatske. Nakon poraza, pa neriješenog rezultata, vrijeme je za pobjedu. To naši dečki mogu uz naravno veliku podršku navijača."

Predsjednik Milanović oglasio se na svom Facebook profilu, a danas će i uživo bodriti Vatrene.

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, siguran je u pozitivan ishod.

"Nikad nismo izgubili od Italije, nećemo ni danas. Očekujem da ćemo pokazati zube protiv jakog protivnika i idemo dalje ma do kraja EURO-a. Imam pozitivnu vjeru."

Na naš upit, predsjednik SDP-a Peđa Grbin kratko je napisao "Pobjeda", a slično je odgovorila i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, Marija Vučković: "Pobijedit ćemo."

"Očekujem od naših Vatrenih maksimalnu borbenost uz pobjedu nad Italijom od 2:1 i u jakom ritmu uz snažnu potporu cijelog Hrvatskog naroda. Naši momci idu do finala", kaže Miro Bulj.

Zastupnik Hrvatskih Suverenista, Marijan Pavliček napisao je:

"Očekujemo i nadam se pobjedi nad Italijom i nastavku pozitivnog niza protiv Talijana općenito. Vjerujem da će Vatreni ostaviti srce na terenu i da rezultat neće izostati. Već bezbroj puta su pokazali da su najjači kad je najteže.