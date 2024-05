Premijer Andrej Plenković u četvrtak je Hrvatskom saboru dostavio popis ministara i program Vlade o kojima će se glasati i raspravljati u petak.

HDZ-ov ministarski sastav većinom je nepromijenjen. Plenković se nije odrekao nijednog prethodnog ministra, čak ni onih na čije mjesto dolazi članovi Domovinskog pokreta. Jedino novo ime je Tonči Glavina koji s funkcije državnog tajnika stiže na čelo Ministarstva turizma i sporta. Troje najdugovječnijih ministara, koji su s Plenkovićem u Vladi već osam godina, ostaju na svojim pozicijama. Nina Obuljen Koržinek kao ministrica kulture i medija, Tomo Medved kao ministar hrvatskih branitelja i Oleg Butković kao ministar mora, prometa i infrastrukture. Butković se također može pohvaliti da je najdugovječniji ministar - bio je i u Vladi Tihomira Oreškovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri mjesta u novoj Vladi rezervirana su za članove Domovinskog pokreta. Ivan Šipić, vjeroučitelj po struci i bivši član HDZ-a, vodit će Ministarstvo demografije i useljeništva. Podsjetimo, dugo se spekuliralo da će na to mjesto doći Mario Radić, zamjenik predsjednika DP-a, koji je u konačnici ipak odustao. Ministarstvo gospodarstva preuzima Ante Šušnjar, odvjetnik iz Zagreba koji je ujedno i član predsjedništva stranke. Glavni tajnik DP-a, Josip Dabro, bit će novi ministar poljoprivrede.

Branko Bačić ostaje na čelu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dok će resor zdravstva i dalje voditi Vili Beroš. Ivanu Anušiću ostaje Ministarstvo obrane, Davoru Božinoviću unutarnjih poslova, a Gordanu Grliću Radmanu vanjskih i europskih poslova. Radovan Fuchs ostaje ministar obrazovanja, znanosti i po novome mladih. Na čelu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ostaje Marin Piletić, dok će Šime Erlić još uvijek biti ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvu poljoprivrede u ime se dodaju šumarstvo i ribarstvo. Preuzet će ga Domovinski pokret, no dosadašnja ministrica Marija Vučković bit će na čelu novog Ministarstva zaštite okoliša. Damir Habijan, koji je dosad bio ministar gospodarstva i održivog razvoja seli u Ministarstvo pravosuđa i javne uprave. To ministarstvo također mijenja naziv; dodaje mu se digitalna transformacija. Bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica povlači se iz obiteljskih razloga. U novoj Vladi neće biti ni Nikoline Brnjac, dosadašnje ministrice turizma i sporta koja je osvojila saborski mandat, no želi u Europski parlament.

Popis članova nove Vlade i njihove životopise možete pogledati OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Za uspjeh, promidžbu i međunarodnu vidljivost: Vlada dodijelila novčanu nagradu Baby Lasagni