Plenković opleo po oporbi i Milanoviću, a nije štedio ni Orbana

Predsjednik Zoran Milanović "izmanipulirao" je "ucijenjenu oporbu" koja ugrožava ugled Hrvatske kao "pouzdane partnerice" u NATO-u, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković u nastavku rasprave o vojnoj pomoći Ukrajini kojoj se predsjednik protivi.

U srijedu u Sabor dolazi "drugi čovjek" NATO-a Boris Ruge koji bi zastupnicima trebao pojasniti što je točno aktivnost NSATU, no najveća oporbena stranka SDP već je najavila da neće sudjelovati na toj sjednici.

Milanović je "u poziciji ucjenjivača prema dijelu oporbenih političkih stranaka koje slijepo slijede te manipulacije, dezinformacije i laži", rekao je Plenković novinarima.

Oporbeni zastupnici "nas čine članicom saveza koja nije nužno pouzdana i čini uslugu politici Putina", istaknuo je i dodao da je razlog tome "kapric" protiv vlade.

Premijer je o Milanovićevom protivljenju sudjelovanju hrvatskih časnika u misiji u Wiesbadenu u Njemačkoj govorio i u kontekstu posjeta mađarskog premijera Gruziji.

Viktor Orban, premijer države koja trenutno predsjeda Europskom unijom, u ponedjeljak je stigao u Tbilisi nakon što je na izborima u subotu prema državnom izbornom povjerenstvu pobijedila vladajuća proruska stranka Gruzijski san.

Plenković je rekao da Orban tamo "predstavlja samo sebe", sigurno ne Hrvatsku i Europsku uniju jer bi to mogao raditi samo ako ga druge članice "eksplicitno za to ovlaste".

Mađari su "iznimke" i jasan je razlog zašto to rade – "zbog jeftinog ruskog plina i nafte", rekao je premijer. No "pravo pitanje" je zašto to radi i Milanović, jer Hrvatska od "toga nema ništa".

