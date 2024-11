Plenković o curenju informacija: 'Nije ih istresla moja pokojna baka'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon predstavljanja prijedloga državnog proračuna za 2025. u Saboru. Naveo je da taj nacrt daje jasan smjer politike koju će voditi u naredne tri godine te da se očekuje rast hrvatskog gospodarstva od 3,6 posto i inflacija od oko 2,9 posto. Također je izjavio da se iduće godine očekuje niži rast inflacije.

"Kada usporedimo 2016. godinu i 47 milijardi eura BDP-a s 86,4 milijarde eura ove godine, te uzimajući u obzir da će BDP iduće godine iznositi 92,6 milijardi eura, možemo reći da je u devetoj godini mandata ove Vlade to politika hvatanja koraka s članicama EU-a koje su ušle u Uniju deset godina prije Hrvatske", rekao je Plenković.

Novinari su Plenkovića pitali da je rasprava u Saboru dobrim dijelom išla u smjeru uhićenja Beroša, a SDP je napustio Sabornicu jer ne žele sudjelovati u ismijavanju građana.

"Dobro, to su te manje igrice, što će reći, proračun je dobar, ekonomska situacija nikad bolja, realno imamo najveću zaposlenost, visok rast, inflacija se smanjuje... Nema kraja u Hrvatskoj u kojoj nema enormnih ulaganja, pa se love za ovo. Meni je ovo više žao nego njima", odgovorio je premijer.

Informacije koje se tiču EPPO-a, danas brza reakcija, jeste li zadovoljni, bilo je sljedeće pitanje.

"Ne znam čemu taj ciničan pristup," rekao je Plenković, a na daljnje novinarsko pitanje, je li zadovoljan brzom reakcijom DORH-a i da je rekao da je nečuveno što su poruke izašle van, ponovio je: "Cinični ste. Vi ste u poziciji da me pitate što mislim. Netko je od vaših kolega pitao kako to da je izašla informacija koja je sada potpuno tajna. Normalno je da - ako se to netko istrese kolegama, to nije istresla moja pokojna baka - normalno je da nadležni postupaju."

Na pitanja, vidi li da u tim porukama postoji interes javnosti, rekao je: "To je sve objavljeno nakon što je ministar uhićen. Razumijete li? Imamo pokušaj opozicije i dijela aktera na sceni da kritizira da Vlada ima utjecaj na DORH. Da je to točno, ministar ne bi bio uhićen. Kako mu pomažete tako da ga uhitite? To je logička akrobacija. Godinama gledam kao pravnik i kao zainteresirana javnost, situaciju u kojoj smo godinama gledali da nam izlaze van podaci u ovoj fazi postupka ne bi li se stvorila medijska slika ili ne - ne govorim o Berošu. To nije normalno. Vidim da već plaču i nariču da to nije normalno."

Pitanje je bilo hoće li novinari koji su objavili podatke biti ispitani odakle im što su objavili.

"Neću ja biti glasnogovornik DORH-a, neka oni sami tumače što rade", rekao je Plenković.

Na pitanje treba li sve ispitati, pa i EPPO, imajući u vidu da su informacije možda stigle i iz samog DORH-a, odgovorio je: "Ja ne znam kako bi ovo drugo bilo točno."

Na konstataciju da je iskaz dr. Rotima mogao doći samo s adrese DORH-a, nastavio je: "To ja ne znam, nek se ispita. Sve što izlazi van nije sukladno zakonu. Apstrahirajmo ovaj slučaj, stavimo ga sa strane. Tko ima koristi od rane informacije u ovoj fazi? Promislite - najviše ovi osumnjičeni, sad točno znaju što se o njima zna."

Je li moguće da se neke informacije puštaju kako bi sve završilo u spisu i da ih se ne može ignorirati, bilo je pitanje.

"Odakle ta poanta? Sinoć kasno sam gledao intervju glavnog državnog odvjetnika koji je rekao da će se, kad dobiju sva saznanja, vjerojatno proširiti predmet i optužnicu. Nevjerojatan je kontekst u kojem su dva paralelna procesa: uhiti se ministar, a sad je to problem."

Osvrnuo se i na povjerenje Turudiću u tom intervjuu s obzirom na to da je tijekom njegova odabira za glavnog državnog odvjetnika više puta uhvaćen da ne govori istinu.

"Gledam činjenice, ne razumijem, ovo je halucinantna situacija. Tko halucinira? Opozicija tvrdi da netko nastoji nekoga zaštititi, a nacionalno tijelo kaznenog progona gotovo je 100 posto nadležno za ovaj slučaj. Sam EPPO je priopćio da su počinjena tri kaznena djela na štetu državnog proračuna, te jedan pokušaj davanja mita u KBC Splitu vezano za europski novac", rekao je Plenković.

Nastavio je: "Radi se o pretežitoj nadležnosti, kako to ne vidimo? Postoji načelo lojalne suradnje. EPPO je dio DORH-a, dojučerašnji djelatnici USKOK-a i DORH-a, to su ljudi kao vi, piju kavu. Jasno je kao dan da su ovi trebali reći: 'Halo, dobar dan, kolege, imamo nešto, čini mi se da je to možda vaše. Jeste li vi što provjeravali?'."

Naveo je da smo "u fazi da bi iz ureda EPPO-a trebali prepustiti USKOK-u koji će vjerojatno doći do identičnog zaključka."

"Ured europskog javnog tužitelja postoji zbog političke volje parlamentarne većine i Vlade, mi smo sretni da su tu, dajemo im svu potporu. Je li neko djelo u nadležnosti nacionalnog tijela ili EPPO-a to je na njima da odlučuju”, poručio je Plenković te poručio "pročitajte priopćenje EPPO-a od petka, postoje tri kaznena djela u tri bolnice: Vinogradska, Klaićeva i Osijek, tamo je očito preplaćen robotski mikroskop za kirurgiju."

Nastavio je da se nedvojbeno radi o šteti za državni proračun. "Čija nadležnost? USKOK-a. Sam EPPO to kaže. Oni kažu da postoji četvrti slučaj nabave nekog drugog aparata koji je očito veći i skuplji koji je trebao biti kupljen u KBC-u Split gdje su se trebala koristit sredstva iz NPOO-a, tamo je došlo do pokušaja mita, nije realizirano. EPPO sam kaže da nije nastala šteta. Ne radi se o tome da se netko neće procesuirati, nego tko će procesuirati i radi se o potrebi lojalne suradnje", rekao je premijer i pitao zašto se odjednom ne vjeruje USKOK-u.

Rekao je da je naložio Beroševoj zamjenici Ireni Hrstić da se pokrene revizija svih nabava koje su se dogodile, a koje su bile van plana nabave. "Želimo kao Vlada vidjeti što se tamo događalo. Napravit ćemo pregled jer je ovakvo nešto nedopustivo. Ova je situacija najteža nama, najteže je meni, i u ljudskom i političkom i upravljačkom smislu, nešto što ne možete ni zamisliti da se zbiva iza vaših leđa... Nažalost se dogodilo. Reagirali smo čim smo shvatili što se dogodilo, sad ćemo napraviti poteze da pregledamo ovo u prošlosti, ali i za budućnost, imat ćemo čvršći kontrolni mehanizam", rekao je.

